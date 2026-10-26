Brown de Adrogué iguala con CADU en el Arandilla

La primera de CADU
Cabezazo llovido de Julio López que rebotó en la parte alta del horizontal.
De larga distancia
Remate de Elián Robles por arriba del travesaño. Está mejor Brown de Adrogué.
Se acercó el local
Centro bajo de Jonatan Bogado que despejó Franco Suárez en el área chica.
Comenzó el partido
Brown de Adrogué busca sellar su permanencia en la Primera B cuando reciba en el estadio Lorenzo Arandilla a Defensores Unidos de Zárate, rival directo, por 41º y anteúltima fecha de la temporada.
Así forman los equipos
Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre y Braian Guerrero; Alexis Castaño, Elian Robles, Matías Noble y Lucas Baldunciel; Nicolás Meaurio y Brandon López. DT: Adrián Czornomaz-Marcelo Barrera.
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CADU: Fabricio Henricot; Mauro Alarcón, Julio López, Franco Suárez y Luis Olivera; Joaquín Tello, Kevin Redondo, Alex Baigorria, Martín Giménez; Alan Sombra y Stefan Herrer. DT: Sebastián Farías.
Árbitro: Nicolás Mastroieni. Estadio: Lorenzo Arandilla. TV: LPF Play.