En el Monumental.

Banfield quiere dar el golpe ante River en el adiós de Marcelo Gallardo

El equipo de Pedro Troglio llega entonado tras la victoria ante Newell's y quiere aprovecharse de un Millonario golpeado por la fecha 7 del Torneo Apertura.

Banfield quiere dar el golpe ante River para seguir subiendo.

El encuentro, que arrancará a las 19.30, será televisado por TNT Sports y tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro, estará condicionado por la despedida de Marcelo Gallardo como director técnico del Millonario en un contexto de una seguidilla de malos resultados.

El Taladro intentará mantenerse al margen del microclima que se vivirá en el estadio para afrontar un partido que, de por sí, será muy complicado ante uno de los rivales más complicados del torneo, más allá de que no arrancó el 2026 de la mejor manera.

El Millonario viene de sufrir dos derrotas en fila en el torneo, ante Argentinos y frente a Vélez, y eso es lo que intentará aprovechar Banfield para llevarse tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso, con el claro objetivo de no ser invitados de una celebración ajena.

Banfield, y un planteo ofensivo para visitar a River

Para conseguir los tres puntos, el entrenador Pedro Troglio tiene un plan y se presentará en Núñez con un planteo ofensivo, enfocado en marcar la diferencia por las bandas.

troglio
Pedro Troglio tiene un plan para que Banfield le gane a River.

En ese sentido, en relación al equipo que le ganó 3-0 al conjunto rosarino, el DT analiza entre dos y tres cambios. Por un lado, Sergio Vittor regresaría al 11 titular tras superar una distensión muscular, mientras que David Zalazar se perfila como titular en lugar de Lautaro Gómez. La duda está entre Tomás Ardoyán o Lautaro Villegas.

En River, por su parte, juegan al misterio en lo que respecta al último 11 de Gallardo. Lo que sí está confirmado es el regreso de Marcos Acuña al lateral izquierdo, aunque el DT mantiene dudas la defensa y la delantera. Abajo la duda está entre Paulo Díaz y Lautaro Rivero, mientras que arriba son dos incógnitas: Santiago Lencina o Ian Subiabre y Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Sergio Vittor, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; David Zalazar, Adoryan, Ignacio Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrota.

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Hora: 19.30

Cancha: River

