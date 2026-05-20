Arrancó el partido: Lanús ya juega con Liga de Quito en la altura

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20-05-2026 21:27
¡Arrancó el partido!
0' PT. En la altura de Quito, a 2800 metros de altura sobre el nivel del mar, Lanús ya juega ante Liga por la fecha 5 de la Copa Libertadores.
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20-05-2026 21:26
Formaciones confirmadas de Liga de Quito y Lanús
Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Yerlin Quiñónez; Deyverson Silva y Michael Estrada.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois.
Hora: 21.30. Arbitro: Andrés Rojas (Colombia). Cancha: Liga de Quito. TV: Espn.