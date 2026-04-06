lunes 06 de abril de 2026
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6 de abril de 2026
en vivo Difícil parada.

Argentinos vuelve a sacar ventaja frente a Banfield

Partidazo en La Paternal. Banfield remontó dos goles, pero el Bicho ahora lo gana 3-2. Goles de Oroz, Viveros, Zalazar, Méndez y Lescano. Va por ESPN Premium.

Ignacio Pais gana el duelo personal.

Ignacio Pais gana el duelo personal.

Ignacio Pais gana el duelo personal.

Ignacio Pais gana el duelo personal.

David Zalazar marca el gol de Banfield.

David Zalazar marca el gol de Banfield.

David Zalazar marca el gol de Banfield.

David Zalazar marca el gol de Banfield.

EN VIVO

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¡GOL DE ARGENTINOS!

A los 26 minutos. Alan Lescano, desde afuera del área. La defensa de Banfield no logró resolver varios centros y el despeje de Zalazar le quedó al volante.

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Gran tapada de Sanguinetti

El arquero de Banfield metió el manotazo en un tiro libre de Jainikoski, la pelota pegó en el palo, en un jugador de local y no entró de milagro.

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Llegó Argentinos con peligro

Tomás Molina llegó por detrás, pero Facundo Sanguinetti salvó con las pernas.

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¡GOL DE BANFIELD!

A los 2 minutos. Se escapó Mauro Méndez libre de marcas y la picó ante el achique del arquero. Reacciona el Taladro.

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Ya se juega el segundo tiempo

Un cambio en Banfield con el ingreso de Santiago Daniele por Sergio Vittor.

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Final del primer tiempo

En un entretenido partido, Argentinos Juniors vence a Banfield por 2-1.

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Banfield acarició el empate

Individual de Tiziano Perrotta en diagonal que terminó con un zurdazo apenas desviado sobre el caño derecho.

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¡GOL DE BANFIELD!

A los 27 minutos. Gran definición de David Zalazar. Enganche de zurda y definición de derecha inalcanzable para Cortés. Partidazo.

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¡GOL DE ARGENTINOS!

A los 20 minutos. Las dudas de Banfield las aprovechó Emiliano Viveros para marcar el segundo del Bicho.

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Mauro Méndez se perdió el empate

El uruguayo recibió un “regalito” de la defensa, pero su tiro cruzado se fue afuera.

Mauro Méndez
Mauro Méndez con la marca de Federico Fattori.

Mauro Méndez con la marca de Federico Fattori.

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¡GOL DE ARGENTINOS!

A los 13 minutos. Remate de Nicolás Oroz desde la medialuna al que no llegó a desviar Facundo Sanguinetti.

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La lluvia es la protagonista

Bajo el agua, los dos equipos buscan hacer pie. Por ahora sin llegadas claras.

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Comenzó el partido en La Paternal

Argentinos Juniors y Banfield juegan por la 13º fecha de la zona B del Torneo Apertura en el estadio Diego Armando Maradona.

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Así forman Argentinos Juniors y Banfield

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz e Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

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Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor e Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Tomás Adoryan y David Zalazar; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Trogilo.

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Hora: 19. Árbitro: Pablo Echavarría. Estadio: Diego Armando Maradona. TV: ESPN Premium.

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