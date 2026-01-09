Denuncian un caso de gatillo fácil en Parque Barón y reclaman justicia

Familiares de Joel Pizarro , un hombre de 35 años que falleció en noviembre pasado, denuncian que fue asesinado por un efectivo de la Policía Bonaerense que le disparó durante un operativo llevado a cabo en la localidad de Parque Barón .

El funcionario policial acusado de gatillo fácil habría sido apartado de su cargo, mientras el caso es investigado por la UFI 8 de Lomas de Zamora y la Auditoria de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la familia de la víctima reclama su inmediata detención.

Ocurrió en Lugano. Gatillo fácil en Navidad: entraron a la fuerza porque no bajaba la música y lo mataron

"Según el acta policial, cuando llegaron al lugar, mi hermano lo insultó y por eso le disparó", explicó Diamela, hermana de Joel, sobre la versión policial, que indica que llegaron al lugar del hecho por un llamado al 911 por su supuesto robo alertado por vecinos.

En diálogo con La Unión , contó que el supuesto ilícito nunca fue comprobado, y que las personas detenidas ese día, fueron liberadas por falta de pruebas. "El robo nunca existió", aseguró. Tampoco constataron la existencia de armas de fuego en el lugar. "Inicialmente, acusaron a los detenidos de robo piraña, imputación absolutamente falsa, que posteriormente fue archivada, al comprobarse que no existió robo alguno", indicó.

"Las demás personas presentes intentaron huir y fueron violentamente reducidas y detenidas por personal de la misma comisaría, que luego montó una versión falsa de los hechos", remarcó la joven.

Según confió, su hermano sufría de adicción a las drogas, y se encontraba en compañía de personas con la misma problemática. No obstante, nunca había estado involucrado en ningún delito, y mucho menos, contaba con antecedentes. El testimonio de estas personas, podría ser clave para el esclarecimiento del episodio.

Homicidio en Parque Barón

Todo ocurrió el 1 de noviembre del año pasado, pasada la medianoche, en una vivienda ubicada en la calle Fader al 2600, donde el dueño sería una persona dedicada a la venta de drogas. "Esa noche se presentaron tres patrulleros, los cuales podrían haber reducido a mi hijo y no lo hicieron, solamente tiraron a matar", expresó Sonia, la madre de la víctima, en un comunicado compartido a este medio.

Joel fue trasladado al Hospital Gandulfo de Lomas, donde perdió la vida a causa del impacto de bala, pero sus seres queridos fueron informados después de más de 20 horas, a pesar de que tenía consigo el celular y su DNI.

"Mi hijo tenía consigo su teléfono celular y su DNI dentro de la funda del celular. El teléfono nunca apareció, motivo por el cual sostengo que fue sustraído", afirmó. "También se robaron la gorra gris de mi hijo y en sus prendas manipularon y pusieron un pantalón de Boca, que no es de mi hijo, ya que él era hincha fanático de River Plate", agregó, entre otras irregularidades.