San Martín de Corrientes, campeón del súper 20, debuta ante Atenas en la Liga Nacional

San Martín de Corrientes, reciente campeón del Súper 20, debutará hoy en la 34ta. edición de la Liga Nacional de Básquetbol, enfrentándose como local a Atenas de Córdoba, en el nutrido programa de partidos de la competencia previstos para esa jornada.

El encuentro se desarrollará en el Gigante Rojinegro, desde las 21.00, y contará con televisación de la señal DirecTV. Los árbitros serán Juan Fernández, Fabio Alaniz y Gonzalo Delsart

El conjunto correntino asoma como uno de los candidatos a pelear arriba, luego de adjudicarse el Súper 20 (el torneo que fue prólogo y que otorgó dos pasajes a la próxima edición de la Liga Sudamericana), al vencer en la final a Instituto, en el mismísimo estadio Angel Sandrín de la capital cordobesa.

El elenco dirigido por Sebastián González mantuvo la base de la temporada pasada y se reforzó con la llegada del pivote extranjero Justin Keenan (ex La Unión de Formosa).

Por su lado, Atenas, a las órdenes del DT Nicolás Casalánguida, alcanzó en la noche del miércoles pasado una trabajosa victoria sobre Comunicaciones de Mercedes (98-89), en tiempo suplementario, en cotejo en donde brilló el base norteamericano Donald Sims, responsable de 25 puntos y 5 asistencias. También se destacó el interno estadounidense Jerome Meyinsse (ex San Lorenzo), con 18 tantos y 11 rebotes.

Hoy también jugará Instituto (que batió a Estudiantes de Concordia en el estreno), que visitará a Comunicaciones, en territorio correntino, a partir de las 21.30

Desde las 22.00, en tanto, se producirá el debut de Ferro Carril Oeste, que sin el extranjero Jazwyn Cowan (cortado por la dirigencia) pero con el arribo de Mauro Cosolito (ex Olímpico de La Banda), visitará a La Unión en Formosa.

En idéntico horario, Quimsa de Santiago del Estero tendrá su estreno y se enfrentará a Argentino de Junín, que cayó 90-105 con Olímpico en encuentro jugado en la noche del miércoles.