El invicto Colón visita a Atlético Tucumán que está enfocado en la final de la Copa Argentina

Colón de Santa Fe, único invicto de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), visitará hoy a un Atlético Tucumán, que está enfocado en la final de la Copa Argentina ante River, pero consciente de la necesidad de sumar después de dos derrotas consecutivas fuera de casa.

El encuentro, correspondiente a la undécima fecha, se jugará desde las 19.15, en el estadio Monumental “José Fierro” y será controlado por el árbitro Andrés Merlos.

Apenas un mes atrás, los tucumanos disfrutaban de un momento único gracias a una seguidilla de resultados positivos en la Superliga y a su histórica clasificación para jugar el 9 de diciembre la final de la Copa Argentina contra River, lo que ya le aseguró la presencia en la Copa Libertadores 2018.

Sin embargo, las dos derrotas consecutivas sufridas en sus últimas presentaciones antes Estudiantes y San Lorenzo, respectivamente, cambiaron el panorama y alimentaron las dudas en el técnico Ricardo Zielinski sobre la conveniencia de reservar o no a sus principales figuras para el duelo decisivo contra los “millonarios”.

Tras volver a Tucumán luego de su mini gira por Buenos Aires, el entrenador no dio indicios sobre la decisión final y habrá que esperar hasta último momento para saber los once que saldrán a la cancha para jugar el último partido del año por la Superliga.

“Llegar a una final para nosotros es histórico pero tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos”, declaró en reiteradas ocasiones Zielinski, quien posiblemente se incline por una mezcla entre titulares y suplentes para intentar enderazar el rumbo del equipo en la competencia.

Colón (20 puntos) realiza una notable campaña en el torneo, está invicto con una efectividad de casi el 67 por ciento y es uno de los equipos que se anima a darle pelea a los líderes.

El equipo que conduce Eduardo Domínguez ya tiene asegurado el boleto para jugar el año que viene la Copa Sudamericana y eso refleja la regularidad que encontró en los últimos meses.

Lo malo en medio de ese panorama es que mañana no podrá contar con el delantero Diego Vera, quien debido a una molestia en el gemelo de su pierna derecha no fue incluido en la delegación que viajó a Tucumán y su lugar será ocupado por Nicolás Leguizamón.

La vuelta de Guillermo Ortiz en la defensa en lugar de Jonatan Galván será la otra modificación que tendrá el conjunto “sabalero” respecto a la que venció a Tigre 3 a 1 en su última presentación.

Atlético nunca perdió ante los santafesinos en Primera División: ganó los dos encuentros celebrados en Tucumán y empató los tres jugados en el “Cementerio de los Elefantes”.

= Posibles formaciones =

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Nicolás Romat, Jonathan Cabral, Rafael García y Nahuel Zárate; Rodrigo Aliendro o Alejandro Melo, Guillermo Acosta, Francisco Grahl o Leandro Freitas y Favio Alvarez o Gervasio Núñez; Luis Rodríguezo o Mauricio Affonso e Ismael Blanco. DT: Ricardo Zielinski.

Colón: Alexander Dominguez; Gustavo Toledo, German Conti y Guillermo Ortiz; Marcelo Estigarribia, Cristian Bernardi, Pablo Ledesma, Matias Fritzler y Cristian Guanca; Tomas Chancalay y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitro: Alejandro Merlos.

Estadio: Monumental “José Fierro”.

Hora: 19.15.

TV: Fox Sports 2 y Fox Sports Premium.