El hábil volante no resolvió su estadía en Timote y Castro. Si bien mostró cariño por el club que le abrió las puertas, analiza propuestas mediante su representante. En tanto, el presidente Alejandro Freije confió que el técnico Della Picca lo tiene en sus planes.

El 30 de junio pasó. Y al día siguiente, cerca de dos mil jugadores quedaron en libertad de acción, aunque la mayoría de los clubes busca negociar su continuidad. El tema de la pandemia trajo sus consecuencias y ahora los dirigentes, mientras ya confirmaron bajas en los planteles, quieren retener a los jugadores que los técnicos consideran clave.

En Talleres de Escalada se anunciaron en los últimos días siete nombres que no continuarán bajo las órdenes de Fito Della Picca. Y ya hay conversaciones con otros para la renovación, si bien el reinicio de los campeonatos o la disputa de los Reducidos en una incógnita total.

Uno de los casos puntuales es el de Juan Manuel Trejo, el volante creativo, que confirmó que tuvo charlas con los dirigentes pero se tomará un tiempo más para pensarlo. Es que la situación es agobiante, si bien el club no mantiene deudas con los jugadores Albirrojos.

El ex volante de Independiente tiene un afecto muy especial con Talleres, institución que le abrió las puertas luego de dos años donde el futbolista se había alejado del fútbol. A su representante le han llegado ofertas del exterior. Y en este marco, todo es entendible. A todo esto, el volante dijo: "No me veo lejos de Talleres, pero uno trata de analizar".

Sin embargo, desde Timote y Castro se mostraron optimistas."Ya están hablando con el. El técnico lo tiene entre sus pedidos", explicó a La Unión el presidente Alejandro Freije. El jugador, de licencia al igual que sus compañeros hasta el 15 de julio, espera un llamado del entrenador. Y según comentó, esa charla influiría bastante en su decisión final.

Los números de Trejo en la temporada: disputó 19 partidos como titular, cuatro de seis con Adrián Czornomaz y en los restantes no formó parte del banco; mientras que entre el interinato de Javier Gómez y la asunción de Della Picca en 15 se mantuvo entre los 11 de campo y en cuatro estuvo ausente. Marcó dos goles, frente a Argentino de Quilmes en La Barranca por el Apertura y frente a Deportivo Armenio en Maschwitz por el Clausura.

Los futbolistas que ya no pertenecen al club son los defensores Nicolás Pinto, Maximiliano Serrano (ambos no eran tenidos en cuenta por el DT desde enero) y Ramiro Echeverría; los volantes Gabriel Seijas, Adrián Maidana y Gonzalo Suárez; y los delanteros Alan Seguel y Nahuel Benítez. En tanto, el defensor Agustín Sosa regresó a Temperley.