La Conmebol definió las fechas de regreso de las copas mientras Argentina continúa atravesando la cuarentena con un aumento diario de infectados y muertos. Analizan cambiar localías para poder jugar igual.

En las últimas horas, la Conmebol definió una serie de fechas para el regreso de la actividad en sus torneos. Sin embargo, teniendo en cuenta el panorama que atraviesa el país en relación al Coronavirus, Argentina votó en contra y los clubes mantienen la incertidumbre.

Según definieron, la Copa Libertadores continuaría con su fase de grupos a partir del 15 de septiembre y terminaría en enero de 2021. La Copa Sudamericana, en la que participa Lanús, arrancaría el 27 de octubre en la etapa de Segunda Fase y también terminaría en enero del año que viene.

Tras el anuncio y en una votación de países de la región en la que Argentina se mostró en contra, el ministro de Salud, Ginés González García, calificó como “arbitraria” la fecha. “Vamos a intentar que los clubes argentinos se entrenen a mediados de agosto pero evidentemente ha sido una fecha un poco arbitraria la que puso la Conmebol o pensando que esto ya pasó y no es así”, dijo.

Lanús, el único equipo de la región en competencia, había accedido a la Segunda Fase de la Copa Sudamericana tras superar en la primera a Universidad Católica de Ecuador. Jugar como local, hoy por hoy, sería imposible para el equipo teniendo en cuenta la cantidad de casos que hay en Lanús y las imposibilidades del traslado.

Ante este panorama, una de las opciones que tiene el organismo si el club local no puede recibir al visitante es la de cambiar las localías y disputar igual los encuentros en otras sedes. En cualquier caso, se deberían definir sitios que puedan recibir a los planteles y las comitivas y formas de reconfigurar el torneo si se jugará en una cancha neutral.

A pesar de mostrarse cauteloso sobre el regreso de la actividad en el corto plazo, González García aclaró: “Haremos fuerza para comenzarlos cuanto antes pero no podemos decir ahora cuándo lo podremos autorizar. Esto no es matemático. Yo creo que dentro de pocos días los casos van a bajar, pero no hay precisión. El futuro va a ser una incertidumbre. No podemos hacer pronósticos que vayan más allá del corto plazo. Lo que podemos hacer es trabajar todos los días para que el impacto sea menor y lo estamos haciendo”.

En Conmebol también se definió que la Eliminatoria a Qatar 2022 arrancará entre el 7 y el 15 de octubre, con la Selección Argentina recibiendo a Ecuador y visitando luego a Bolivia.