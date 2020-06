Señalaron que es inocente del femicidio de Anahí Benítez y que los jueces se basaron en indicios y no en pruebas. "Estamos ante un gran injusticia", sentenció Nora Cortiñas, de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. También criticaron el fallo Fabio Vallarelli, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y la activista Rita Segato.

Distintos organismos especializados en Derechos Humanos y el movimiento feminista cuestionaron hoy la condena a prisión perpetua que recibió Marcos Bazán por el femicidio de Anahí Benítez y pidieron justicia para la joven asesinada en 2017 en Lomas.

Nora Cortiñas, de la línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, afirmó que, a su criterio "Marcos Bazán es inocente del femicidio de Anahí Benítez" y si bien dijo que acompaña "a la madre de Anahí en su dolor" pidió que "no esté confundida".

"Bazán no es el responsable y quiero que eso quede claro. Hasta el juez dijo que no tenían pruebas, sino indicios. Están tapando, desde luego, a la Policía. Y una vez más estamos ante una gran injusticia", señaló Cortiñas, quien adelantó que mañana acompañará la marcha a nivel nacional del movimiento "NiUnaMenos" y aseguró que "todo el rigor de la ley debe caer" sobre los femicidas.

"Digo 'NiUnaMenos', basta de crímenes contra las mujeres, basta de femicidios, basta de pretender darle el arresto domiciliario a los femicidas, no vayamos para atrás en la búsqueda de la justicia, basta de crímenes que son imperdonables", dijo.

Y continuó: "Hoy me enteré del crimen de dos niñas qom, que fueron violadas y quemadas con un salvajismo total personificado en dos individuos que son bestias, no seres humanos. No se puede concebir. Estos crímenes hacen tanto daño a la Democracia".

En tanto, la escritora, antropóloga y activista feminista Rita Segato, pidió esta tarde "justicia para Anahí Benítez y también para Marcos Bazán".

En diálogo, Segato remarcó que hace 25 años que ella estudia y escribe "sobre violencia contra las mujeres" y también examina "la acción de los tribunales".

"En este caso en particular le pido al tribunal que se preocupe más por la justicia y menos por los operadores del derecho; ellos pueden equivocarse y pueden haber estado equivocados como suponemos, los que prepararon esta causa", afirmó.

"Un error en la justicia, un error en la sentencia, es también un daño para nuestro movimiento, para el movimiento feminista, que no pide sentencias de cualquier tipo, pide sentencias correctas", añadió.

Por su parte, Fabio Vallarelli, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que desde esta institución analizaron las pruebas del expediente y presenciaron las audiencias del juicio a Bazán.

"Consideramos que la prueba acumulada no alcanzó para explicar nada con relación a lo que pasó con Anahí, ni el involucramiento de Marcos en los hechos. Vemos con preocupación que lo hayan condenado a una pena tan dura como la prisión perpetua sobre la base de los pocos elementos que aparecieron en las audiencias", afirmó.

Y agregó que van a estudiar los fundamentos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora para "definir una línea de acción sobre la base de los problemas" que identifiquen en el fallo.