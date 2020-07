La lomense, Viviana Navas junto a unos 10 padres que decidieron transformar el dolor del fallecimiento de un hijo en ayuda solidaria hacia quienes pasen por la misma circunstancia están al mando de la iniciativa.

La transformación del dolor en amor es a lo que apunta el Grupo Renacer que cuenta con varias sedes en la zona y se dedica a colaborar con los padres que tuvieron que atravesar la muerte de un hijo. Por eso, la vecina Viviana Navas que hace 11 meses conoció la agrupación, hoy quiere crear un espacio físico en Lomas.

Navas hace tres años tuvo que atravesar el peor de los dolores: la muerte de su hija Rocío que tenía 21 años y aunque fue muy duro para ella y su familia, reconoce que desde que conoció el Grupo Renacer comenzó a hacer una transformación muy positiva.

"Hace 11 meses que conocí el grupo. Visité el de Lanús, Monte Grande y Temperley porque no hay una sede en Lomas y en medio de esta pandemia me uní con 10 padres que juntos queremos crear un espacio físico y desde que contamos esta iniciativa en las redes se han comunicado con nosotros muchas mamás y papás", detalló Viviana que es reconocida en la zona por la gran labor solidaria que realizaba junto a su hija Rocío a través de la Asociación Civil Ayuda a Ayudar.

"Es increíble y a la vez duro conocer tantos mamás y papás que atraviesan esta situación. Ya recibimos 20 llamados y obviamente estamos para ayudarlos", contó Viviana que hoy se siente dispuesta a seguir colaborando como lo hacía antes del fallecimiento de Rocío.

Los papás y mamás que conocen Renacer aseguran que el dolor se va porque se convierte en amor y Viviana recuerda que la primera vez que le dijeron eso, no lo creyó: "Me costaba entenderlo, pero hoy siento que es verdad. Pude transformar mi dolor en amor y reencontrarme con ese lugar que ocupé durante tanto tiempo que era la ayuda solidaria. Ahora entiendo que puedo colaborar con otros padres y eso me reconforta".

Antes de la pandemia se podían asistir a las charlas una vez por semana alrededor de dos horas, pero con el tema del aislamiento social que hay que respetar, las reuniones se realizan a través de la plataforma Zoom.

"Queremos hacer una reunión con los padres que se quieran sumar a la sede de Lomas para conocernos y comenzar a sanar porque además nos llamaron muchas personas que han sufrido de estos fallecimientos durante la pandemia y es otra circunstancia distinta que también debemos abordar", señaló Viviana que hasta contó que además de la agrupación a ella la ayudaron sus contactos en las redes, de esas personas que capaz no la conocían tan bien, pero igual estuvieron a través de Facebook para brindar apoyo.

"A mi me salvaron muchos de esos comentarios positivos. Me ayudó mucho la gente cuando me veían conectada a la madrugada y me preguntaban como estaba, si necesitaba algo", recordó Viviana que encaró una gran lucha para pedir Justicia desde ese 20 de mayo de 2017, cuando Rocío iba con sus amigos a un boliche de Laferrere, pero nunca llegaron porque un conductor alcoholizado chocó al auto en el que viajaban y la joven de 21 años perdió la vida.

Pasaron tres años, el asesino de su hija fue condenado, pero no es algo en lo que sigue pensando Viviana porque quiere seguir adelante, encarar este proyecto y ayudar como siempre lo hizo.

"Siento que de a poco todo se acomoda y la vida te enseña el camino para poder seguir adelante. Ya formé un grupo de Facebook en el que hay 9 mil personas y eso me reconforta. Ahora apunto a que podamos lograr el objetivo de la sede lomense y estoy segura que lo vamos a lograr", concluyó la lomense convencida que el amor siempre puede transformar cualquier situación difícil de afrontar.

Las mamás, papás, hermanos y abuelos de personas que fallecieron pueden comunicarse con la referente de Lomas al 1534461536.