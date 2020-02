Leonardo Meter, uno de los integrantes del espacio que contiene a papás y mamás que perdieron a un hijo, se refirió a los encuentros en los que se comparten las vivencias, reflexiones y recuerdos.

Cada sábado, el Grupo Renacer del Barrio San José de Temperley reúne a padres y madres que perdieron un hijo para aprender juntos a seguir adelante, volver a reír y a entender lo que les pasa gracias a las vivencias que comparten. “Aprendemos a transformar el dolor en amor”, aseguró Leonardo Meter, que hace 10 meses perdió a su hijo y conoció la agrupación una semana después.

En Avenida Eva Perón 3325 (ex Pasco), San José, de 15 a 17 se escuchan, reflexionan y recuerdan los momentos vividos con ese ser que ya no está físicamente. “No importa la forma en que murió, ni la edad, ni la cantidad de tiempo que haya sucedido. Se trata de juntarnos por ese amor que tenemos hacia nuestros hijos”, explicó Leonardo, quien además aclaró que el grupo no es exclusivamente para padres y madres, también pueden ir familiares que necesiten contención.

Cada encuentro es vivencial, abierto a la comunidad y sin ningún tipo de imposición ni creencia religiosa. “Nos ayudamos mutuamente. Preservamos el amor hacia nuestros hijos y nos basamos en no olvidarlos. La realidad es que ninguno de nosotros podemos ser los mismos después de este tipo de pérdida, pero trabajamos para vivir con ese amor que trasciende hasta a la vida misma”, concluyó Meter.

Más info: Facebook/ Renacer San José Temperley. Contactos: José: 1170202666, Paola: 1135638219 o Gabriel: 1156143004.