Tomaron la zona de calabozos y exigen que las autoridades cumplan con los protocolos de bioseguridad. El Grupo Halcón se encuentra negociando con los detenidos.

"¿Qué somos nosotros animales o somos humanos, loco? (...) Hace cuatro días que el muchacho estaba tirado con fiebre. Ni un ibuprofeno le dieron..." Presos de la comisaría 9° de Villa Caraza iniciaron un motín este domingo para reclamar que las autoridades cumplan los protocolos de bioseguridad y que realicen la desinfección de los calabozos.

El reclamo se inició esta madrugada, cerca de las 4.30, debido a que un detenido presentó síntomas que podrían ser de Coronavirus, y no fue atendido hasta último momento. Según pudo averiguar La Unión, el hombre fue revisado por un médico y derivado al Hospital Melo. Ya se realizó el hisopado para determinar si tiene la enfermedad o no.

A pesar de que con el correr de las horas la situación "se fue calmando", según relataron fuentes del Municipio, esta noche personal del Grupo Halcón seguían negociando con algunos de los 29 detenidos alojados en el lugar para que depongan su actitud.

“Tomaron la zona de calabozos y rompieron todo. El resto de la comisaría estaba bajo el mando de la Policía... ¿Qué piden? Cada uno lo suyo, que vaya el juez de su causa, otro pide al fiscal… No hay un reclamo unificado”, indicaron las fuentes consultadas.

Lo cierto es que en los videos que viralizaron los presos en las redes sociales y que fueron difundidos por la señal Telecreativa el pedido de los presos es bastante unificado.

"Acá queremos que se cumplan los derechos, porque nosotros estamos privados de la libertad, pero somos humanos, no somos animales", dice uno de los presos. "No tenemos alcohol en gel, no nos dan barbijos, no nos dan una solución", agrega otro.

“Hicieron abandono de persona con ese muchacho”, señalan. En los dos videos que se viralizaron se puede ver a los detenidos con las caras tapadas y blandiendo cuchillos.

La tensión con el correr de las horas fue bajando, pero en los alrededores de la Comisaría de montó un fuerte operativo de seguridad para evitar una posible fuga y contener a los familiares de los presos. También se hicieron presentes los bomberos y el SAME.

En el hecho interviene en el hecho el fiscal Mariano Leguiza de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

(noticia en desarrollo)