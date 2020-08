La llegada de Javier García al Xeneize abre una ilusión en el plantel Granate de volver a contar con el arquero que fue uno de los puntos altos de la última temporada. "Si Boca no le define su futuro, él está dispuesto para volver", afirmó Luis Zubeldia.

Lanús cubrió el arco con la llegada del cordobés Lucas Acosta. Sin embargo, la ilusión de poder contar nuevamente con Agustín Rossi está latente. Este último tuvo una gran temporada en el arco Granate, pero el 30 de junio caducó su préstamo a volvió a Boca.

En las últimas horas, la llegada de Javier García al Xeneize encendió una nueva esperanza en el entrenador Luis Zubeldía, que siempre se manifestó a favor de la continuidad del exChacarita en el club. El DT indicó que no descarta "el regreso del arquero Agustín Rossi si Boca no lo transfiere o no le da el rodaje que requiere", y adelantó que podría sumar algún refuerzo de experiencia "porque hay muchos jóvenes en el plantel".

"Hace un par de semanas que hablé con Agustín (Rossi) para saber de su presente y hablamos de la posibilidad de su regreso, al menos hasta diciembre si es que tenemos competencia", señaló Zubeldía durante una conferencia vía Zoom.

Rossi estuvo en la órbita del Montpellier de Francia, pero el tema no avanzó. Hoy se mantiene expectante a una salida de Esteban Andrada a Europa (se habla de la Roma). Javi García llegó libre de Racing y además mantiene una estrecha relación con Juan Román Riquelme, el hombre fuerte que maneja el fútbol del club.

Rossi quiere jugar, por eso tampoco tiene definido su presente. Si se va a Andrada, que tiene una cláusula de salida de U$S25 millones (aunque Boca está abierto a escuchar ofertas), podría ser el titular, puesto que peleará con García. Más atrás quedó Manuel Roffo. Por eso, habrá que esperar a los próximos días para ve si hay novedades en el arco.

"Rossi la pasó muy bien en Lanús durante el tiempo que estuvo, por eso sé que si Boca no le define su futuro, él está dispuesto para volver", ahondó Zubeldía sobre el tema.