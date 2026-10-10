Investigan si un adulto pagó la IA con la que alteraron imágenes de alumnas del Colegio Modelo Lomas

La Justicia investiga si un adulto pagó, con su tarjeta de crédito, la herramienta de inteligencia artificial que cuatro estudiantes de 15 años habrían usado para crear imágenes falsas de desnudez de sus compañeras del Colegio Modelo Lomas.

En las últimas horas, además de los allanamientos llevados a cabo en el marco de la causa , los investigadores dejaron trascender la sospecha de que una persona mayor de edad abonó el servicio. Por el momento no trascendió su identidad ni qué conocimiento tenía sobre el uso que los adolescentes le dieron a la herramienta.

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La causa involucra a los cuatro alumnos, señalados por la presunta producción y distribución de las imágenes de más de 40 alumnas . Sin embargo, no se descarta que haya más víctimas.

En las últimas horas, la Policía allanó domicilios vinculados con los estudiantes, por orden del Juzgado de Garantías del Joven 3 de Lomas de Zamora. Los procedimientos se realizaron en Villa Galicia , en el centro de Lomas y en Remedios de Escalada .

Los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles, una consola PlayStation y otros dispositivos electrónicos. El material será peritado para reconstruir cómo se generaron las imágenes, quiénes participaron y cómo se difundieron.

La denuncia se originó por la presunta manipulación de fotografías de alumnas mediante inteligencia artificial para simular desnudez. Las imágenes habrían circulado en grupos de WhatsApp y otras plataformas. También se investiga si el contenido llegó a sitios para adultos y si existió algún tipo de comercialización.

La respuesta del Colegio Modelo Lomas

El caso se conoció después de que las familias de las alumnas reclamaran respuestas y medidas frente a la difusión del material. La Justicia busca establecer la responsabilidad de cada involucrado y si hubo otras personas que colaboraron.

Según informaron fuentes cercanas al caso a La Unión, las autoridades del colegio resolvieron que los estudiantes señalados continúen las clases de forma virtual hasta fin de año y que no se les renueve la matrícula para 2027.