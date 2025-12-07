En qué zonas de Lomas de Zamora habrá cortes de agua la próxima semana

AySA informó que habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) comunicó que la próxima semana, entre el 8 y el 14 de diciembre, habrá cortes de agua en distintas zonas de Lomas de Zamora por tareas de mejora y mantenimiento, por lo que el servicio se verá afectado.

De acuerdo al cronograma difundido por la compañía, el martes 9 y el viernes 12 de diciembre, de 8 a 16, habrá cortes de agua en la zona delimitada por las calles Larroque, Santa Fe, H. Yrigoyen y Laprida, en Lomas y Banfield.

Asimismo, el viernes 12 de diciembre, de 8 a 16, el servicio se verá afectado en las calles Collivadino, Matheu, Nicora y El Tala, que comprende las localidades de Banfield, Temperley y Lomas.

Los canales de comunicación con AySA Asimismo, AySA comunica que, ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 0800-321-AGUA (2482), durante las 24 horas o en los canales oficiales de Instagram (@aysa.oficial), Twitter (@aysa_oficial), y Facebook (AySA.Argentina) todos los días de 6 a 24.

