Desarticulan una red de juego clandestino: era administrada desde Lomas de Zamora y Lanús

Desarticularon una red dedicada al juego clandestino que era administrada por jóvenes de Lomas de Zamora y Lanús . Operaban en gran parte de la provincia de Buenos Aires y cayeron tras la denuncia de una víctima que había perdido mucho dinero.

La investigación determinó que la banda tenía varios niveles, con miembros que cumplían un rol definido. Había cajeros, recaudadores y administradores que montaban un sistema de captación de juegos de azar en forma online , el cual funcionaba sin habilitación.

OPERABA EN LOMAS Tras el intento de suicidio de un menor, cayó una red de apuestas ilegales

La estructura tenía a tres hermanos que captaban clientes por medio de publicaciones en WhatsApp y en Facebook. El dinero que recibían las víctimas era transferido a los administradores, que eran dos jóvenes de 28 y 29 años con domicilio registrado en Lomas de Zamora y en Remedios de Escalada .

La red fue descubierta tras la denuncia de una mujer que reconoció ser adicta al juego, quien había empezado a jugar en el sitio de apuestas investigado. Confesó haber gastado cerca de un millón de pesos en fichas para participar de un casino online y que había realizado pagos en efectivo y de manera virtual a uno de los tres hermanos.

Los tres hermanos que reclutaban clientes para la red, administrada desde Lomas de Zamora y Lanús.

A partir de las pruebas obtenidas, la Policía realizó varios allanamientos para detener a todos los implicados en esta red. Los tres hermanos, de 30, 35 y 38 años de edad, fueron arrestados recientemente en la ciudad de Azul.

Por su parte, los jóvenes de Lomas y Lanús pagaron una caución de $2 millones cada uno y consiguieron que el juez de la causa les otorgara la libertad, mientras siguen supeditados a la causa.

Los integrantes de esta red de juego clandestino quedaron imputados por "asociación ilícita y juego clandestino".