martes 25 de noviembre de 2025
Escribinos
23 de noviembre de 2025
Historia local.

Del sello de un juez al emblema oficial: el escudo de Lomas de Zamora

Aunque el distrito de Lomas de Zamora fue fundado en el siglo XIX, su emblema recién se adoptó oficialmente en 1968, más de cien años después.

Diariolaunion | Sergio Lapegüe
Por Sergio Lapegüe
La paloma y la pluma, símbolos claves para Lomas de Zamora.&nbsp;
La paloma y la pluma, símbolos claves para Lomas de Zamora. 
La paloma y la pluma, símbolos claves para Lomas de Zamora.&nbsp;

La paloma y la pluma, símbolos claves para Lomas de Zamora. 

Un escudo puede parecer apenas un dibujo sobre un papel, pero detrás de cada uno hay Una historia que condensa identidad, símbolos y decisiones. En Lomas de Zamora, esa marca oficial tardó más de un siglo en consolidarse. Y su camino, lleno de curiosidades y transformaciones, dice tanto sobre el municipio como cualquier archivo o documento.

Aunque el distrito fue fundado en el siglo XIX, su emblema recién se adoptó oficialmente en 1968, más de cien años después. Hasta entonces, lo que existía eran referencias dispersas. La primera, según los registros históricos, pertenece a Francisco Portela -nieto de Tomás Grigera, uno de los fundadores de la zona-, quien en su rol de juez de paz utilizó un sello con una paloma en vuelo que sostenía una rama de olivo. Esa imagen, simple pero cargada de sentido, funcionó durante décadas como distintivo extraoficial de la comunidad.

Lee además
Turdera es la ciudad más pequeña de Lomas.
ORGULLO EN LOMAS

Turdera celebra 51 años: pequeña en tamaño, gigante en historia
El proyecto del libro ya lleva 100 páginas escritas. Se estima que esté listo para mediados de 2026.
UN SIGLO DE FE

Avanza el libro que revive la historia de una parroquia de Temperley

La oficialización llegó recién durante la gestión del teniente coronel José Piñeiro. En 1968, el gobierno municipal impulsó una ordenanza que convocaba a un concurso abierto para definir el nuevo escudo. El jurado estuvo compuesto por vecinos reconocidos del distrito, y tras analizar las propuestas eligieron la presentada por el artista plástico Heriberto Briega.

La paloma blanca que evocaba el antiguo nombre de “Pueblo de la Paz”; una pluma que representaba la cultura; una rueda, emblema del trabajo y el comercio; y las letras “L” y “Z”, iniciales de Lomas de Zamora, que dividían el campo del escudo.

Su diseño combinaba elementos naturales, históricos y culturales en una composición clara y equilibrada: en el centro se veía el sol naciente con siete rayos que emergían detrás de las suaves lomadas, una alusión directa al paisaje que da nombre al municipio. En el interior, Briega integró varios símbolos: la paloma blanca que evocaba el antiguo nombre de “Pueblo de la Paz”; una pluma que representaba la cultura; una rueda, emblema del trabajo y el comercio; y las letras “L” y “Z”, iniciales de Lomas de Zamora, que dividían el campo del escudo.

la-escultura-el-escudo-lomas-fue-puesta-valor
La Plaza Grigera y su escudo, dos emblemas de Lomas de Zamora.

La Plaza Grigera y su escudo, dos emblemas de Lomas de Zamora.

El nuevo emblema fue adoptado oficialmente el 10 de septiembre de ese año y, pocos años después, su uso se volvió obligatorio. En 1972, durante la intendencia de Ignacio Candaosa, se dispuso que todas las dependencias públicas, escuelas y documentos oficiales llevaran la insignia aprobada.

A partir de entonces, el escudo empezó a aparecer en cada trámite, cartel y publicación municipal, consolidando su papel como símbolo institucional. Pero la historia no terminó ahí. En 2007, casi cuatro décadas más tarde, la Municipalidad decidió actualizarlo.

Se optó por una versión más moderna y simplificada, sin abandonar la estructura original. El rediseño mantuvo las letras “L” y “Z”, ahora en color celeste, que dividen dos campos -uno azul y otro rojo-. Esa es la versión que sigue vigente hoy, la misma que encabeza las boletas que llegan cada mes a los hogares lomenses. ¡Hasta la semana que viene, amigos!

Temas
Seguí leyendo

Turdera celebra 51 años: pequeña en tamaño, gigante en historia

Avanza el libro que revive la historia de una parroquia de Temperley

La historia del Osvaldo Paoli, querido hincha de Banfield de 81 años

Ana Heredia presenta sus canciones junto a su banda

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Los vecinos ya pueden disfrutar de la nueva obra del Municipio. 
Segura y cómoda.

Así quedó la renovada estación de Juan XXIII 

Las más leídas

Te Puede Interesar

Wanda Nara y Maxi López, picantes en MasterChef Celebrity.  video
Se picó mal.

Qué dijo Wanda cuando Maxi López cantó "Mentirosa" en MasterChef Celebrity