¡Buenas #FamiliaTricolor! ✅ Este sábado 20 de Junio vamos a trabajar en equipo para ayudar al hogar Belén de Lomas de Zamora. Lo más importante es estar juntos para colaborar con quienes más lo necesitan. El objetivo es cocinar juntos a través de Zoom con los chicos y luego los profes de la división llevarán la comida al hogar. También, necesitamos artículos de higiene. ¡Vamos a ganar este partido entre todos, #FamiliaTricolor! . . #OrgulloTricolor #ClubLomas #LomasAC 💚❤💛