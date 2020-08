Mabel Armentía pertenece al club de fans del “gitano”, y preparó para hoy un festejo virtual con personas que fueron influyentes en la vida del ídolo argentino. Olga, desde la casa de Banfield, les agradeció por el apoyo incondicional de todos los años.

Roberto Sánchez, popularmente conocido como Sandro, cumpliría hoy 75 años. En vida, hubiese sido un festejo totalmente atípico y diferente, producto de la pandemia. Pero sus fans, las “nenas”, siempre están presentes y ya preparan un homenaje virtual para recordar a su ídolo: a través de su tradicional programa de radio, emitido el “El Castillo de Sandro”, se contactarán con personas influyentes en la vida y carrera del artista. Por su parte, Olga Garaventa, viuda del “gitano”, agradeció desde la tradicional casa de Banfield, el amor incondicional que le brindan todos los años a su marido: “Es algo único, no salgo del asombro”.

“Este cumpleaños va a ser atípico a todos los anteriores, no podemos recibir a nadie por una cuestión de cuidado de la salud. Sandro sería totalmente responsable y respetaría la cuarentena, porque se trata de la vida de cada uno”, dijo Olga Garaventa, viuda de Roberto Sánchez, desde su casa de Banfield, quien actualmente realiza la cuarentena con su hijo, su nuera y una de sus nietas.

“El fanatismo de las ‘nenas’ es algo único y todos los años no salgo de mi asombro, siempre tienen algo preparado, ya sea para el homenaje por su cumpleaños o por su fecha de partida”, dijo Olga, en un claro mensaje de apoyo para las fans.

Mabel Armentía es una de las primeras “nenas” del ídolo y una de las organizadoras del homenaje por el 75° aniversario del nacimiento del cantautor. Tanto ella como otras fans ya habían organizado un festejo, donde incluso vendrían a Argentina fanáticas de otros países, pero la pandemia impidió que se pueda llevar a cabo. Es por eso que cambiaron de planes y se volcaron a hacerle un homenaje por Radio AMEP (www.radioamep.com.ar), en el programa “Sandro para todos” que se emite todos los miércoles de 15 a 17 en “El Castillo de Sandro”, en Boedo. “El 19 de agosto justo cae miércoles, entonces haremos un programa en vivo, donde nos contactaremos con gente que tuvo que ver con su vida y con su carrera para que dejen un mensaje recordatorio”, adelantó Mabel.

También trasmitirán audios de diálogos anteriores que se dieron en cumpleaños anteriores, para “homenajearlo y abrazar corazones a pesar de la distancia”. “Nos trataba tan bien. Además de su música, siempre se preocupaba de sus fans. Cada cumpleaños nos recibía en su casa de Banfield”, agregó Armentía.

FANATISMO POR EL GITANO. La primera vez que la fan vio a Sandro fue en un show que dio el cantante en la cancha de San Lorenzo (el Viejo Gasómetro) en 1971. “Mis padres me llevaron, yo tenía 11 años en ese momento”, reveló Mabel. En 1972, “Sandro de América” se convirtió en el primer artista en cantar en el Luna Park (espacio que hasta ese entonces era exclusivamente para boxeo), evento en el que también estuvo presente Armentía y del cual tiene estupendos recuerdos.

Como integrante de su club de fans, lo seguía por todos lados que podía, como canales de televisión, radios, aeropuertos y hasta algunos recitales en el interior de la Provincia. “Tuve muchísimas oportunidades de hablar con él, la primera vez que crucé palabras fue en abril de 1978, en un programa de Canal 13”, recordó.

SU COSTADO MÁS HUMANO. Una anécdota particular y más personal unen a Mabel con Sandro. En 1985, la mujer sufría problemas con el asma y su ídolo estaba por ir a dar un espectáculo a Estados Unidos, entonces le pidió un favor: “Ese año estuve internada varias veces y le pregunté si me podía conseguir un aparato que necesitaba para tratar mi enfermedad. Se preocupó, lo consiguió y me lo trajo, no me quiso cobrar. Siempre voy a estar en deuda con él”. Cabe destacar que este suceso fue contado en la serie del “Gitano”.

“A Sandro lo amaba, pero cuando conocí a Roberto Sánchez lo quise muchísimo más, porque era un ser extraordinario que se preocupaba por ayudar al prójimo”, concluyó la fanática.

Para finalizar, Olga dijo: “Estoy muy agradecida y emocionada por el amor incondicional que las fanáticas tienen para con él. Quiero pedirles, en mi nombre y sé que Sandro les diría lo mismo, que se cuiden mucho y, sobre todo, unas infinitas gracias”.

UN MANO A MANO CON LA VIUDA DEL GITANO. Hoy, a las 19, el subsecretario de Cultura del Municipio de Lomas, Matías Gasparrini, estará charlando en vivo con Olga Garaventa, en una entrevista exclusiva por el instagram @culturalomas.

"Olga, en un hecho histórico y para la gestión de Martín Insaurralde, en el marco del cumpleaños del Gitano, nos contará acerca de su vida y de los últimos años que compartió junto a él", adelantó Gasparrini.