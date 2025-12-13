El papá de Amy Winehouse demanda a dos amigas de vender pertenencias de la artista

A quince años de la partida de Amy Winehouse , una de las últimas grandes voces del jazz y del soul, dos de sus amigas más cercanas fueron acusadas de haber “ocultado deliberadamente” la venta de varias de pertenencias de la cantante en subastas tras su muerte.

La revelación salió a la luz edespués de que los abogados de Mitch Winehouse, padre de la artista británica, presentaran nuevas declaraciones ante el Tribunal Superior.

¿Futuro crack? Dónde comenzó a jugar al fútbol el hijo de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Las amigas y antiguas compañeras de departamento de la estrella de la música, Catriona Gourlay y la estilista Naomi Parry , cuyos nombres aparecen escritos en la lápida de Amy Winehouse, enfrentan una demanda por cientos de miles de libras.

Mitch Winehouse sostiene que ambas se beneficiaron de la venta de más de 150 objetos personales de su hija, subastados en Estados Unidos en 2021 y 2023, una década después de su muerte por intoxicación alcohólica en 2011.

image Amy Winehouse y su padre.

Los abogados de la familia explicaron que este proceso judicial ha sido el “único medio de obtener respuestas”, suponiendo que ambas mujeres habrían mantenido silencio sobre las ventas.

La demanda reclama más de £700,000 por las pertenencias subastadas. Tanto Parry como Gourlay sostienen que los objetos habían sido obsequiados por la propia cantante o que ya eran de su propiedad antes de su fallecimiento.

Los objetos de Amy Winehouse en medio de la polémica

De acuerdo al medio inglés The Times, entre los artículos más importantes se encuentra el vestido corto de seda que la estrella portó durante su última presentación en Belgrado, Serbia; subastado once años después por 243.000 dólares.

También figuran un par de botas utilizadas por la estrella del soul y del jazz durante la sesión fotográfica de la portada para su primer álbum, Frank (2023); vendidas por 19.200 dólares.

Además, un par de zapatillas de ballet manchadas de sangre con el que Winehouse fue fotografiada, rematadas por 4.000 dólares.

“La Sra. Parry y la Sra. Gourlay”, dijo el abogado. “Han ocultado deliberadamente al Sr. Winehouse el hecho de que estaban subastando los artículos que habían consignado para la subasta de 2021 y que reclamaban la propiedad de dichos artículos”.