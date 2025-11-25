jueves 27 de noviembre de 2025
Escribinos
25 de noviembre de 2025
Recomendado.

Ana Heredia presenta sus canciones junto a su banda

Ana Heredia, talentosa artista de Lomas de Zamora, se presenta en Pista Urbana para mostrar las canciones de su último disco con aires de folklore junto con nuevos temas.

Diariolaunion | Edgardo Solano
Por Edgardo Solano
Ana Heredia, artista de Lomas de Zamora.&nbsp;
Ana Heredia, artista de Lomas de Zamora. 
657f01a7-a40f-487f-975e-68619b059afd

La cita será el próximo jueves a las 20 en Pista Urbana, el reducto ubicado en Chacabuco 874, en el barrio de San Telmo.

Lee además
La dicha en movimiento, la película de Los Twist. 
Luz, cámara, acción.

Se estrena "La dicha en movimiento", la película de Los Twist
El Mono de Kapanga habló de todo. 
Va de retro.

El Mono de Kapanga recordó el infarto que sufrió en medio del escenario

“Voy a hacer canciones de mi disco, ‘Para quedarse’, que es mi primer álbum con temas de mi autoría, y también voy a hacer algunos temas nuevos”, le adelanta Ana Heredia a La Unión.

En esta presentación también a “despuntar el vicio” de hacer algunas canciones cercanas al folkore, La van acompañar su hijo Pol Bonomo en guitarra y coros, Luis Volco en piano y coros y Marcela Vicente en cello.

“Mi último disco se gestó en pandemia con algunos temas que fui escribiendo. Nunca quise mostrar los temas que había escrito, hasta que mi hijo los escuchó y empezamos a producir el disco”, cuenta sobre el álbum donde hay aires folklóricos, canciones y hasta un bolero, entre otros ritmos.

657f01a7-a40f-487f-975e-68619b059afd
Ana Heredia, artista de Lomas de Zamora, vuelve al vivo.

Ana Heredia, artista de Lomas de Zamora, vuelve al vivo.

ANA HEREDIA, UN CRÉDITO DE LOMAS DE ZAMORA

Ana Heredia, música y compositora argentina, nació en Villa Giardino, Córdoba, y desde hace años vive en Lomas de Zamora. Desde muy pequeña sintió amor por el canto y más tarde por la escritura. A los trece años compuso su primer tema. A los dieciocho años integró el coral “Juntos” de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS).

Luego junto a Carlos Loza, guitarrista del coro, conformó el dúo Heredia-Loza, con un amplio temario de folklore y música popular latinoamericana. En 1995 se suma un percusionista al proyecto y crean el grupo Ancae, donde la música folclórica argentina iba a ser la protagonista por excelencia en su repertorio. Con esta agrupación tuvieron importantes presentaciones a lo largo del país.

Embed

En 1999 el grupo Ancae grabó su primer disco “Apalabrando la tierra” en los estudios Triamba. Luego de la disolución del mismo, a partir del año 2000, Ana conformó varias agrupaciones donde mostró también su gusto por el tango entre otros ritmos.

Después de varios años, en el 2020, comenzó a recopilar y escribir temas propios que son los que conforman su primer disco como cantautora “Para quedarse”.

Temas
Seguí leyendo

Se estrena "La dicha en movimiento", la película de Los Twist

El Mono de Kapanga recordó el infarto que sufrió en medio del escenario

Homenajean a Freddie Mercury por el 40 aniversario de "Live Aid"

Una mujer fue atropellada por el tren en Lomas y sobrevivió de milagro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Evangelina Anderson, en medio de rumores.
Son rumores.

Qué pasa entre Evangelina Anderson y un joven banfileño

Las más leídas

Te Puede Interesar

Gimena Accardi, cerca de un rapero.  video
¿Qué onda?

Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne fueron vistos a los besos