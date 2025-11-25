Ana Heredia presenta sus canciones junto a su banda

Ana Heredia , una destacada y talentosa cantante y compositora de Lomas de Zamora , sale a escena para mostrar las canciones de su primer disco en solitario y para mostrar algunas nuevas composiciones, en una presentación donde estará acompañada de su banda.

La cita será el próximo jueves a las 20 en Pista Urbana, el reducto ubicado en Chacabuco 874, en el barrio de San Telmo.

“Voy a hacer canciones de mi disco, ‘Para quedarse’, que es mi primer álbum con temas de mi autoría, y también voy a hacer algunos temas nuevos”, le adelanta Ana Heredia a La Unión.

En esta presentación también a “despuntar el vicio” de hacer algunas canciones cercanas al folkore, La van acompañar su hijo P ol Bonomo en guitarra y coros, Luis Volco en piano y coros y Marcela Vicente en cello.

“Mi último disco se gestó en pandemia con algunos temas que fui escribiendo. Nunca quise mostrar los temas que había escrito, hasta que mi hijo los escuchó y empezamos a producir el disco”, cuenta sobre el álbum donde hay aires folklóricos, canciones y hasta un bolero, entre otros ritmos.

ANA HEREDIA, UN CRÉDITO DE LOMAS DE ZAMORA

Ana Heredia, música y compositora argentina, nació en Villa Giardino, Córdoba, y desde hace años vive en Lomas de Zamora. Desde muy pequeña sintió amor por el canto y más tarde por la escritura. A los trece años compuso su primer tema. A los dieciocho años integró el coral “Juntos” de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS).

Luego junto a Carlos Loza, guitarrista del coro, conformó el dúo Heredia-Loza, con un amplio temario de folklore y música popular latinoamericana. En 1995 se suma un percusionista al proyecto y crean el grupo Ancae, donde la música folclórica argentina iba a ser la protagonista por excelencia en su repertorio. Con esta agrupación tuvieron importantes presentaciones a lo largo del país.

En 1999 el grupo Ancae grabó su primer disco “Apalabrando la tierra” en los estudios Triamba. Luego de la disolución del mismo, a partir del año 2000, Ana conformó varias agrupaciones donde mostró también su gusto por el tango entre otros ritmos.

Después de varios años, en el 2020, comenzó a recopilar y escribir temas propios que son los que conforman su primer disco como cantautora “Para quedarse”.