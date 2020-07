Felipe Cadenazzi y Mauricio Carrasco, de poco rodaje en la temporada, tampoco seguirán en el plantel de Pablo Vico. Ya son 10 los jugadores que se despidieron del Tricolor.

Los delanteros Felipe Cadenazzi y Mauricio Carrasco se alejaron de Brown Adrogué y no formarán parte del plantel de Pablo Vico para lo que resta de la temporada o la próxima, porque si se da por terminada la actual, el Tricolor está fuera de los puestos de Reducido.

"Y nos dieron las diez" dice el tema de la canción de Joaquín Sabina. Y sí, ya son un decena los jugadores que abandonaron el club desde que se vencieran los contratos el 30 junio, además de los futbolistas que debieron retornar a los clubes dueños de sus fichas, como los casos de Elías Contreras (Independiente) e Iván Silva (Newell´s).

Ambos tuvieron poca participación durante lo que se jugó de la temporada. Cadenazzi, además, antes de la finalización de la primera ronda debió ser intervenido quirúrgicamente de los meniscos. Fue uno de los tantos integrantes de la plantilla que pasaron por el quirófano, como Matías Linas, Guillermo Sotelo, Alberto Stegman e Iván Silva.

De las 21 fechas que se disputaron del Torneo de Primera Nacional, Cadenazzi fue titular en seis (Ramón Santamarina de Tandil e Instituto de Córdoba-ida y vuelta-, Deportivo Riestra y San Martín de Tucumán), en ocho ingresó desde el banco, dos veces no fue recambio y en cinco no fue convocado. Convirtió dos goles: All Boys (2-1) e Instituto de Córdoba (1-1).

Por su parte, los números de Carrasco son menos productivos: solo en dos ocasiones fue titular (Almagro y Chacarita), cuatro veces fue utilizado como recambio, en siete permaneció en el banco y en ocho oportunidades no fue convocado por Pablo Vico.

Estos dos futbolistas se suman a la lista que conforman los defensores Leandro Sapetti y Ezequiel Bonacorso, los volantes Elías Contreras, Iván Silva, Iván Becker, Brian Gómez y Fernando Enrique y el atacante Cristian Amarilla. Todavía quedan varios casos por resolver y en los próximos días llegarían más novedades desde Adrogué.

Los únicos jugadores con contrato vigente son los defensores Santiago Echeverría y Alberto Stegman, que se recupera de una lesión. Y en los próximos días renovará el mediocampista Juan Manuel Requena, que llegó al club en enero procedente de Newell´s.