viernes 10 de julio de 2026
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10 de julio de 2026
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Talleres de Escalada cae sorpresivamente ante Flandria

En el estadio Pablo Comelli, Talleres de Escalada pierde por 1 a 0 con Flandria que llegó al gol por intermedio de Franco Costa. La visita juega con uno menos.

Talleres de Escalada va por un nuevo triunfo en la Primera B.

Talleres de Escalada va por un nuevo triunfo en la Primera B.

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EN VIVO

Increíble otra vez Talleres

El equipo de Lucas Licht estuvo otra vez a tiro del empate, pero Matías Samaniego de cabeza no estuvo fino para estampar la igualdad. Sigue perdiendo Talleres por 1 a 0.

Casi lo empata Talleres de carambola

Luego de una serie de rebotes en el área, Facundo Ruiz en su afán por despejar el balón, estuvo a punto de vulnerar su propia valla. Se salvó Flandria.

¡¡¡GOOOOOL DE FLANDRIA!!!

A la salida de un lateral, Flandria aprovechó un error en la defensa de Talleres y Franco Costa definió con el arco a su merced. El Canario vence 1 a 0 al Albirrojo.

Malas noticias para Flandria

El Canario se queda con uno menos tras la expulsión de Gonzalo Calabria.

Se salvó Talleres

Mauro Casoli evitó la caída de su valla tras un gran disparo de Nazareno Diosquez. El conjunto visitante es superior y merece el primero.

Comenzó el partido

Ya juegan Talleres de Escalada y Flandria en el estadio Pablo Comelli.

Formaciones confirmadas

Talleres: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo; Federico Versaci, Juan Pablo Arango, Claudio Mosca, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Flandria: Leonel Szalich; Martín Correa, Facundo Ruiz, Matías Mariatti, Martín López; Alexis Dulón, Alejandro Nalerio, Franco Costa, Nazareno Diosquez; Gonzalo Calabria, Benjamín Giménez. DT: Jesús Díaz.

Ya se viene Talleres de Escalada ante Flandria

Todo listo para el choque que protagonizarán el Albirrojo y el Canario por la fecha número 24 de la Primera B.

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