Talleres de Escalada cae sorpresivamente ante Flandria

Increíble otra vez Talleres
El equipo de Lucas Licht estuvo otra vez a tiro del empate, pero Matías Samaniego de cabeza no estuvo fino para estampar la igualdad. Sigue perdiendo Talleres por 1 a 0.
Casi lo empata Talleres de carambola
Luego de una serie de rebotes en el área, Facundo Ruiz en su afán por despejar el balón, estuvo a punto de vulnerar su propia valla. Se salvó Flandria.
¡¡¡GOOOOOL DE FLANDRIA!!!
A la salida de un lateral, Flandria aprovechó un error en la defensa de Talleres y Franco Costa definió con el arco a su merced. El Canario vence 1 a 0 al Albirrojo.
Malas noticias para Flandria
El Canario se queda con uno menos tras la expulsión de Gonzalo Calabria.
Se salvó Talleres
Mauro Casoli evitó la caída de su valla tras un gran disparo de Nazareno Diosquez. El conjunto visitante es superior y merece el primero.
Comenzó el partido
Ya juegan Talleres de Escalada y Flandria en el estadio Pablo Comelli.
Formaciones confirmadas
Talleres: Mauro Casoli; Lautaro Johnson, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Sebastián Gallardo; Federico Versaci, Juan Pablo Arango, Claudio Mosca, Isaías Ciavarelli; Matías Samaniego, Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Así formamos hoy pic.twitter.com/tvg5qlZdCK— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) July 10, 2026
Flandria: Leonel Szalich; Martín Correa, Facundo Ruiz, Matías Mariatti, Martín López; Alexis Dulón, Alejandro Nalerio, Franco Costa, Nazareno Diosquez; Gonzalo Calabria, Benjamín Giménez. DT: Jesús Díaz.
¡ ! Estos son los titulares para enfrentar a Talleres por la fecha 24 de la Primera B.#VamosFlandria pic.twitter.com/mClXc00Ik3— Club Social y Deportivo Flandria (@CSyDFlandria) July 10, 2026
Ya se viene Talleres de Escalada ante Flandria
Todo listo para el choque que protagonizarán el Albirrojo y el Canario por la fecha número 24 de la Primera B.
Por acá todo listo pic.twitter.com/hCJxj0A62m— Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) July 10, 2026