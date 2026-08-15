sábado 15 de agosto de 2026
Escribinos
15 de agosto de 2026
en vivo Ahora.

Brown de Adrogué no pudo aguantar y pierde ante Villa Dalmine en Campana

Brown de Adrogué cae ante Villa Dalmine por 1 a 0 con gol de Valentín Gargiulo por la fecha número 30 de la Primera B. El Tricolor es superado por el local.

Brown de Adrogué busca un triunfo que lo aleje del descenso.

Brown de Adrogué busca un triunfo que lo aleje del descenso.

Brown de Adrogué busca un triunfo que lo aleje del descenso.

Brown de Adrogué busca un triunfo que lo aleje del descenso.

EN VIVO

Comenzó el segundo tiempo

Brown de Adrogué pierde 1 a 0 ante Villa Dalmine. Comienzan los últimos 45 minutos.

Final del primer tiempo

Villa Dalmine le gana 1 a 0 a Brown de Adrogué por la fecha número 30 de la Primera B.

¡¡¡¡GOOOOL DE VILLA DALMINE!!!!

Una buena habilitación de Santiago Prim para Valentín Gargiulo, finalizó con un zurdazo que no pudo contener Matías Wysocki. De esta manera, Brown de Adrogué pierde 1 a 0 en Campana.

Otra chance clara para Villa Dalmine

Después de un centro desde la izquierda Gonzalo Torres cabeceó y casi pone el primero para el local. Se mantiene el empate sin goles en Campana.

Se salvó Brown de Adrogué

Luego de un tiro libre en ataque para Villa Dalmine, apareció Cristian Broggi con un cabezazo que se fue cerca del segundo palo defendido por Matías Wysocki.

Otra vez llegó Brown de Adrogué

El equipo de Jorge Vivaldo se anima y ahora llegó por intermedio de Juan Ignacio Silva, quien remató y el disparo se fue desviado. Todo sigue 0 a 0.

Lo tuvo Brown de Adrogué

Carlos Aguirre encaró, se animó y luego de una buena habilitación casi Nicolás Meaurio pone el primero para el Tricolor, aunque el delantero de Brown de Adrogué estaba en posición adelantada. Buen intento del equipo de Jorge Vivaldo.

Villa Dalmine comienza a acorralar a Brown de Adrogué

Ahora el equipo dirgido por Jorge Vivaldo se defiende porque empieza a ser superado por su rival.

Brown de Adrogué se planta ante Villa Dalmine en Campana

El conjunto de Adrogué le juega de igual a igual a uno de los candidatos al ascenso.

Comenzó el partido

Ya juegan Brown de Adrogué y Villa Dalmine

Ya se viene Villa Dalmine ante Brown de Adrogué

Formaciones confirmadas:

Villa Dalmine: Juan Martín Rojas; Máximo Britos, Lauro Gamba, Cristian Broggi, Diego Martínez; Mateo Solís, Matías Nizzo, Santiago Prim, Tomás Ponzo; Valentín Gargiulo, Gonzalo Torres. DT: Ariel Fuscaldo.

Brown de Adrogué: Matias Wysocki; Luciano Sanchez; Adriel Ortiz; Lucas Cesare; Elian Robles; Carlos Aguirre; Lucas Baldunciel; Juan Ignacio Silva; Nicolas Meaurio; Matias Sproat; Braian Guerrero. DT: Jorge Vivaldo.

Estadio: Villa Dalmine

Árbitro: Juan Beligoy

TV: LPF Play

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Divina Gloria, con Alberto Olmedo y en su paso por Gran Hermano.  video
Va de retro.

Divina Gloria, de Alberto Olmedo a estar dos días Gran Hermano