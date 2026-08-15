Brown de Adrogué no pudo aguantar y pierde ante Villa Dalmine en Campana

Comenzó el segundo tiempo
Brown de Adrogué pierde 1 a 0 ante Villa Dalmine. Comienzan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo
Villa Dalmine le gana 1 a 0 a Brown de Adrogué por la fecha número 30 de la Primera B.
¡¡¡¡GOOOOL DE VILLA DALMINE!!!!
Una buena habilitación de Santiago Prim para Valentín Gargiulo, finalizó con un zurdazo que no pudo contener Matías Wysocki. De esta manera, Brown de Adrogué pierde 1 a 0 en Campana.
"Valentín Gargiulo"Por el golazo del jugador de Villa Dalmine ante Brown de Adrogué. pic.twitter.com/oSpwZCCVpj— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 15, 2026
Otra chance clara para Villa Dalmine
Después de un centro desde la izquierda Gonzalo Torres cabeceó y casi pone el primero para el local. Se mantiene el empate sin goles en Campana.
Se salvó Brown de Adrogué
Luego de un tiro libre en ataque para Villa Dalmine, apareció Cristian Broggi con un cabezazo que se fue cerca del segundo palo defendido por Matías Wysocki.
Otra vez llegó Brown de Adrogué
El equipo de Jorge Vivaldo se anima y ahora llegó por intermedio de Juan Ignacio Silva, quien remató y el disparo se fue desviado. Todo sigue 0 a 0.
Lo tuvo Brown de Adrogué
Carlos Aguirre encaró, se animó y luego de una buena habilitación casi Nicolás Meaurio pone el primero para el Tricolor, aunque el delantero de Brown de Adrogué estaba en posición adelantada. Buen intento del equipo de Jorge Vivaldo.
Villa Dalmine comienza a acorralar a Brown de Adrogué
Ahora el equipo dirgido por Jorge Vivaldo se defiende porque empieza a ser superado por su rival.
Brown de Adrogué se planta ante Villa Dalmine en Campana
El conjunto de Adrogué le juega de igual a igual a uno de los candidatos al ascenso.
Comenzó el partido
Ya juegan Brown de Adrogué y Villa Dalmine
Ya se viene Villa Dalmine ante Brown de Adrogué
Formaciones confirmadas:
Villa Dalmine: Juan Martín Rojas; Máximo Britos, Lauro Gamba, Cristian Broggi, Diego Martínez; Mateo Solís, Matías Nizzo, Santiago Prim, Tomás Ponzo; Valentín Gargiulo, Gonzalo Torres. DT: Ariel Fuscaldo.
Brown de Adrogué: Matias Wysocki; Luciano Sanchez; Adriel Ortiz; Lucas Cesare; Elian Robles; Carlos Aguirre; Lucas Baldunciel; Juan Ignacio Silva; Nicolas Meaurio; Matias Sproat; Braian Guerrero. DT: Jorge Vivaldo.
Los 11 elegidos por el Flaco Vivaldo pic.twitter.com/JTgFuHrAOp— C. A. Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) August 15, 2026
Estadio: Villa Dalmine
Árbitro: Juan Beligoy
TV: LPF Play