Brown de Adrogué marcó el tercero y liquida la historia ante Camioneros

GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUE
A los 31 minutos, Brandon López recibió dentro del área y con un remate junto al palo marcó el 3 a 0 para Brown de Adrogué.
Otra chance para el Tricolor
Brown Adrogué está para golear, pero pude sentenciar la historia. Otra vez Castaño tuvo el gol, pero resolvió mal y el partido sigue abierto.
El palo le negó el tercero a Brown de Adrogué
El Tricolor tuvo un nuevo gol en los pies de Castaño, pero el remate del 8 se estrelló en el palo y el volante no pudo festejar.
Arrancó el segundo tiempo
Brown de Adrogué y Camioneros ya juegan el complemento.
Final del primer tiempo
Brown de Adrogué le gana por 2 a 0 a Camioneros al cabo de los primeros 45 minutos.
Giovini salvó a Brown de Adrogué
Matías De Jesús tuvo una buena oportunidad para descontar, pero el arquero de Brown de Adrogué respondió ante un remate sutil y evitó el peligro.
GOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ
A los 20 minutos, Brandon López se impuso en el área y marcó el segundo para Brown de Adrogué.
GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ
A los 2 minutos, y tras un buena jugada por izquierda, Lucas Baldunciel definió tras un centro rasante de Guerrero y puso el 1 a 0.
Arrancó el partido
Brown de Adrogué y Camioneros ya disputan los primeros 45 minutos por la Primera B.
Las formaciones de Brown de Adrogué y Camioneros
- Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero Ruiz; Alexis Castaño, Elián Robles y Matías Noble; Lucas Baldunciel, Nicolás Meaurio y Brandon López.
- Camioneros: Rafael Ferrario; Darío Miguez, Gabriel Pusula, Nicolás Sainz, Emanuel Del Bianco; Pablo López, Saúl Nelle, Lucas Brizuela, Ignacio Huguenet; Matías De Jesús y Federico Aguirre