sábado 26 de septiembre de 2026
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26 de septiembre de 2026
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Brown de Adrogué marcó el tercero y liquida la historia ante Camioneros

Con un gol de Brandon López a los 31 minutos, Brown de Adrogué amplía la ventaja y ahora le gana por 3 a 0 a Camioneros.

Brown de Adrogue y un duro partido ante Camioneros.

Brown de Adrogue y un duro partido ante Camioneros.

Prensa Camioneros.
Brown de Adrogue y un duro partido ante Camioneros.

Brown de Adrogue y un duro partido ante Camioneros.

Prensa Camioneros.

EN VIVO

GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUE

A los 31 minutos, Brandon López recibió dentro del área y con un remate junto al palo marcó el 3 a 0 para Brown de Adrogué.

Otra chance para el Tricolor

Brown Adrogué está para golear, pero pude sentenciar la historia. Otra vez Castaño tuvo el gol, pero resolvió mal y el partido sigue abierto.

El palo le negó el tercero a Brown de Adrogué

El Tricolor tuvo un nuevo gol en los pies de Castaño, pero el remate del 8 se estrelló en el palo y el volante no pudo festejar.

Arrancó el segundo tiempo

Brown de Adrogué y Camioneros ya juegan el complemento.

Final del primer tiempo

Brown de Adrogué le gana por 2 a 0 a Camioneros al cabo de los primeros 45 minutos.

Giovini salvó a Brown de Adrogué

Matías De Jesús tuvo una buena oportunidad para descontar, pero el arquero de Brown de Adrogué respondió ante un remate sutil y evitó el peligro.

GOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ

A los 20 minutos, Brandon López se impuso en el área y marcó el segundo para Brown de Adrogué.

GOOOOOOL DE BROWN DE ADROGUÉ

A los 2 minutos, y tras un buena jugada por izquierda, Lucas Baldunciel definió tras un centro rasante de Guerrero y puso el 1 a 0.

Arrancó el partido

Brown de Adrogué y Camioneros ya disputan los primeros 45 minutos por la Primera B.

Las formaciones de Brown de Adrogué y Camioneros

  • Brown de Adrogué: Sebastián Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Sánchez, Carlos Aguirre, Brian Guerrero Ruiz; Alexis Castaño, Elián Robles y Matías Noble; Lucas Baldunciel, Nicolás Meaurio y Brandon López.
  • Camioneros: Rafael Ferrario; Darío Miguez, Gabriel Pusula, Nicolás Sainz, Emanuel Del Bianco; Pablo López, Saúl Nelle, Lucas Brizuela, Ignacio Huguenet; Matías De Jesús y Federico Aguirre

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