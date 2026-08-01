sábado 01 de agosto de 2026
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1 de agosto de 2026
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Banfield ya juega con Estudiantes de Río Cuarto en busca de otra victoria

Tras una semana en la que perdió a Danilo Arboleda y no pudo levantar las inhibiciones, Banfield va por su segundo triunfo en el Torneo Clausura.

Luego de vencer a Sarmiento, Banfield va por otra victoria en el torneo.

Luego de vencer a Sarmiento, Banfield va por otra victoria en el torneo.

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EN VIVO

Arrancó el partido en Río Cuarto

Banfield y Estudiantes arrancaron a jugar por la fecha 3 del Torneo Clausura.

Banfield confirmó el 11 titular

En sus redes sociales, el Taladro anunció el equipo que eligió Pedro Troglio para este partido.

Las formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Banfield

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Gonzalo González, Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Yeison Moreno y Mateo Bajamich. DT: Rubén Forestello.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

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