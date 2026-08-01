Banfield ya juega con Estudiantes de Río Cuarto en busca de otra victoria

01-08-2026 15:31
Arrancó el partido en Río Cuarto
Banfield y Estudiantes arrancaron a jugar por la fecha 3 del Torneo Clausura.
01-08-2026 15:05
Banfield confirmó el 11 titular
En sus redes sociales, el Taladro anunció el equipo que eligió Pedro Troglio para este partido.
Así forma el Club Atlético #Banfield en Río Cuarto. #EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/9gwUQWYnF6— Club A. Banfield (@CAB_oficial) August 1, 2026
01-08-2026 15:04
Las formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Banfield
Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Bruera; Gonzalo González, Matías Valenti, Sergio Ojeda, Facundo Cobos; Gonzalo González, Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González; Yeison Moreno y Mateo Bajamich. DT: Rubén Forestello.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo, Ignacio Abraham; David Zalazar, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán; Tiziano Perrotta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.