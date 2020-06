Se trata de Daiana Soledad Barrios. Tenía 27 años y trabajaba en la Comisaría 1 de Avellaneda. El fin de semana se agravaron sus síntomas y la internaron en el Policlínico de Lomas. Falleció a las pocas horas y esperan el resultado del hisopado. Si se confirma el positivo, sería el segundo agente de la Bonaerense víctima del Covid-19.

Una oficial de la Policía de Avellaneda que había estado trabajando en Villa Azul durante el operativo cerrojo dispuesto por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para prevenir la propagación de los casos de Coronavirus en ese barrio del Conurbano murió en el Policlínico de Lomas y esperan los resultados del hisopado para saber si tenía Covid-19.

Se trata de Daiana Soledad Barrios, de 27 años, que se desempeñaba en la Comisaría 1° de Avellaneda. La joven se encontraba cumpliendo aislamiento preventivo desde el lunes 22 de junio, cuando empezó a sentir fiebre y dolor de garganta. Primero estuvo internada en la Clínica Medical Center y cuando su cuadro se agravó, fue derivada a Lomas.

Ingresó en el Policlínico ubicado en Hipólito Yrigoyen y Castelli el sábado con dificultades para respirar, y el domingo a la madrugada falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Si bien tenía síntomas compatibles con el Coronavirus, como aún no se conoce el resultado del hisopado que le hicieron los médicos para saber si estaba infectada, su caso quedó caratulado como "averiguación de causales de muerte" en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 de los Tribunales de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Nicolás Espejo.

El diagnóstico del test se conocerá en las próximas horas, según fuentes judiciales.

Hoy volví a tomar mi servicio... Tratando de organizar un poco a la gente que fue al banco por su dinero. Tomo todas las... Publicado por Daiana Barrios en Viernes, 3 de abril de 2020

El fiscal Espejo aseguró que una vez que tenga el resultado del hisopado en sus manos, en base a eso, procederá a ver cómo se le realizará la autopsia del cuerpo.

Barrios estaba casada, era madre de dos hijos y sostén de familia. Su esposo -cuyo nombre no trascendió- padece una insuficiencia respiratoria crónica. Desde la UFI Nº7 indicaron que no tienen información sobre el estado de salud del hombre.

El 26 de mayo pasado, pocos días después de haber sido asignada a vigilar el barrio de Villa Azul, Daiana subió un posteó en su cuenta personal de Facebook en donde pedía a todos que "tomen conciencia". "¿Se comprende qué es lo que está pasando? Hay un barrio completo aislado, y esto fue de un día para el otro", rezaba al principio de su texto.

"Si se sigue como estamos no quedamos exentos de que pueda pasar en cualquier lugar. Déjense de romper las pelotas... Nos vamos a cagar infectando todos, algunos porque no tenemos opción, y me refiero a la gente que tiene que poner el pecho porque es su trabajo (seguridad, salud, transporte, etc), y no los pelotudos que van a tomar una coca con los amigos o se juntaron con gente que no es de su grupo familiar, a pelotudear", reclamaba.

"Yo no miro noticieros, eh... Yo lo estoy viviendo en persona, cuando colapse el sistema de salud no le echen la culpa a nadie, esto es pura y exclusivamente culpa de todos los que se cagan en el otro", insistía al final de su texto.

Segunda guardia en villa azul.... Está empezando a saltar la ficha de lo que realmente está pasando, ahora todo el... Publicado por Daiana Barrios en Martes, 26 de mayo de 2020

Si se confirma el hisopado positivo, la muerte de Barrios será la segunda por Coronavirus de un agente de la Policía Bonaerense. La semana pasada se conoció el deceso por Covid-19 de Eduardo Maximiliano Benítez, un policía de La Matanza.