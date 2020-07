El técnico se refirió a los meses que llevan sin entrenar y detalló aspectos que van de la mano del fútbol. Además, expresó su tranquilidad por la continuidad de José Sand.

Se bancan los recesos de campeonatos, pero un parate así como el que está viviendo el fútbol argentino en cuarentena desde hace cuatro meses por la pandemia de Coronavirus no es el ideal. Todos los padecen, porque nadie estuvo tanto tiempo sin entrenarse.

"Es una situación muy parecida al retiro. Es loco porque vos expresás tu sabiduría en un campo de juego y no tener eso es muy duro. Y más cuando desde los cuatro o cinco años estás en un campo de juego. Pero también te hace valorar aún más las cosas", explicó Luis Zubeldía, entrenador de Lanús, cuando se lo consultó sobre este largo parate.

Zubeldía habló profundamente acerca del trabajo que se hace hoy en el fútbol en aspectos tales como lo físico, económico y deportivo a seguir: "Como técnico tengo dos objetivos cuando llego a un club: el deportivo y el económico. Por ejemplo hoy tengo un montón de ideas que no puedo aplicar y que las necesidades económicas hacen que se posterguen. Entonces buscamos poder poder poner tres o cuatro jugadores jóvenes en un plantel de experiencia para venderlos en el corto plazo y a partir de ahí sonar con comprar."

"Me prometí no meterme en la negociación. Sí declaré mi deseo de tenerlo y estoy contento de que siga porque a los 40 años esta vigente", dijo sobre josé Sand.

En esa línea continuó: "Ojalá los clubes tengan un control y orden financiero para poder invertir en mejoras y en beneficios del espectáculo, en los jugadores y en los clubes".

En relación al futuro de Lanús, el ex DT de Liga Deportiva Universitaria de Quito, reveló en diálogo con TNT Sports que "Nicolás (Russo) me dijo que la idea es no traer jugadores. Darle minutos a los que tenemos. Tenemos una linda mezcla de jóvenes y experiencia. Pero si en la pretemporada veo que necesito refuerzos se los voy a pedir".

