María Luz Campbell vive en Banfield, es fonoaudióloga, tenista del Club Lomas, voluntaria del Gandulfo, y desde hace años colabora con el Club de los Peladitos, donde aprendió a hacer los tapabocas que durante esta cuarentena confeccionó para hospitales de la región.

Ayudar es parte de la vida de María Luz Campbell (69), la banfileña que decidió confeccionar barbijos durante la cuarentena para colaborar con varios centros de salud de la región, pero ahora busca donaciones de telas y elásticos para continuar con su labor social.

Luz es fonoaudióloga, tenista del Club Athletic Lomas, voluntaria hace más de 20 años en el área de oncología del Hospital Gandulfo y parte del taller de la ONG Ayúdame a Ayudar, donde se dedica a confeccionar barbijos junto a sus dos compañeras Ana Castro y Mali Alier para el Club de los Peladitos, pero en tiempo de cuarentena los donan a los hospitales de la zona.

"Hacemos barbijos para paliar un poco todas las necesidades de los médicos que están afrontando esta pandemia", dijo la vecina de Lomas que utiliza para cuarentena para hacer algo por las personas que salen a luchar contra el virus.

Así es como miles de barbijos, que además están avalados por personal profesional de la salud, fueron al Hospital Gandulfo de Lomas, al Lució Meléndez de Adrogué, al Iriarte de Quilmes, al Hospital Argerich de la Ciudad, al Guernica y a Cáritas a través de la hermana Elisa.

"Ya sabía hacer los barbijos profesionales porque donaba al Club de los Peladitos, que es el lugar donde brindan ayuda a los chicos con distintos tipos de cáncer. Los que hacemos además están avalados por una infectóloga del Gandulfo que nos dio instrucciones para que sean totalmente confiables", contó.

Para que Luz pueda continuar con su labor solidaria necesita tela friselina y elásticos comunes.

"Quiero seguir ayudando", aseguró la profesional que además recalcó que ella no se puede quejar de su situación actual: "Me considero una privilegiada por poder quedarme en casa haciendo a lo que más me gusta que es mi trabajo, el cual lo adapte a través de la conexión virtual y además ayudando a los centros de salud que lo necesitan tanto", concluyó.

Para colaborar enviar un mensaje de WhatsApp al 1144279679.