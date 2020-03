La exdelantera y capitana de Las Conejas contó detalles de la decisión que la llevó a ponerle punto final a su extensa carrera. Ahora se ocupará de otras actividades personales, pero no dejará de estar al lado del deporte que tanto ama.

El 2019 tuvo un cierre espectacular para Las Conejas y Victoria Villaba. Lomas Athletic fue campeón del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped venciendo en la final a GEBA y la delantera, días después, anunció su retiro luego de 25 años en el club.

Vicky marcó un gol en esa final que terminó 2-2 y se definió por Shoot Out en favor de las dirigidas por Fernando Ferrara, el técnico que le cambió la mentalidad al equipo.

"Sentí que había dado todo y si bien uno siempre puede seguir poniéndose objetivos, tuve la tranquilad de saber que el equipo estaba bien y que había cumplido un ciclo para poder disfrutar y darles prioridad a otras cosas que hoy me eran imposibles por tiempos", afirmó la exjugadora en diálogo con La Unión. Ahora, la posta familiar recaerá en Florencia, su hermana. "Hubo que empujar un poco, pero por ahora ahí firme", añadió.

"Lo hablé con el equipo cuando terminó el año y ahí fue que en la cena de Fin de Año se comunicó. Pude darle un cierre más que lindo a una de las mejores etapas de mi vida. Fue todo muy rápido porque se festejó mucho el campeonato, así que no tuve tanto tiempo cuando lo comuniqué. A los pocos días ya era Navidad", resumió sobre su retiro.

La decisión no fue por algo en particular sino por un montón de cosas que conllevan con la vida diaria de las personas. Al respecto, señaló: "Creo que es un conjunto de cosas, partiendo del esfuerzo que conlleva hoy en día practicar este deporte a este nivel con la responsabilidad que implica, sumado a mi actual trabajo, vida personal, lejanía del club, años en cancha, todos los momentos que pude disfrutar llevaron a que me sienta realizada para poder darle espacio a otras cosas", confió Villalba, que trabaja en el equipo comercial de una gestora de inversiones.

Victoria vive en Recoleta desde hace cuatro años, a una hora del club, así que todo ese tiempo lo pasó últimamente viajando ida y vuelta para entrenar con el plantel Tricolor. Y viceversa cuando entrenaba en Capital Federal y residía en Adrogué.

El hecho de dejar de jugar no le impedirá estar cerca del club, en el que vivió muchas alegrías y también aquel descenso. Pero Lomas volvió más fuerte que nunca y después de tanto buscarlo obtuvo el 18° título para la institución de la calle Arenales. "Aun fuera de la cancha voy a seguir disfrutando siempre del hóckey. Mi idea siempre fue seguir acompañando al equipo desde donde toque, yendo al club los fines de semana. Y en toda oportunidad que tenga para disfrutar el deporte que amo", confesó .

TIEMPOS DE CUARENTENA. "Es bastante duro ja ja, pero bueno, aceptando y siendo consciente de lo que estamos viviendo y aportando mi mini granito de arena desde donde puedo mínimamente, que es quedarme en casa. Estoy trabajando remoto, y uso los tiempos libres para hacer yoga online, algunos entrenamientos, cursos que tenía interés, videollamadas con amigas y disfrutando en familia", enfatizó.

Sobre las medidas que tomó el Gobierno de Alberto Fernández para hacerle frente al Covid-19 señaló: "Obvio que los que saben son los especialistas, pero desde lo que pude leer y escuchar y aprender de amigos que saben las medidas, son acertadas. Lo que sí estoy segura es de que las batallas se ganan si todos estamos juntos, así que tenemos que colaborar con lo que se pida y siempre pensando en el prójimo".