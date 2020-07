El exentrenador de la Selección Argentina dialogará este lunes desde las 19 con los miembros de la Subcomisión de Básquet del club de Lomas de Zamora. Se podrá seguir por el Instagram de la disciplina.

La Subcomisión de Básquet de Los Andes tiene agendado un encuentro virtual de esos que no hay que perderse. Este lunes, a través del Instagram de la actividad, dialogarán con Guillermo Vecchio, ex entrenador de la Selección Argentina, entre otros países.

A partir de las 19, hora pactada, todos los amantes de la pelota naranja podrán seguir el vivo con el prestigioso entrenador argentino, con experiencia en la NBA y director de CoachVecchioBasketballCamp, que con este emprendimiento enseña y transmite, junto a sus colabordores, los valores del deporte por Sudamérica y el mundo entero.

"Me han llamado del club para sumarme al ciclo de charlas y la verdad es que me gustó. Dentro de mis tiempos siempre estoy dispuesto a colaborar con quiénes necesitan una mano. Además, soy muy arraigado a Lomas de Zamora y alrededores. Me siento muy identificado y en lo que pueda servir voy a estar presente. Todo esto lo hago ad honoren, sin política de por medio, con el propósito de poder brindar mis conocimientos", explicó Vecchio a La Unión, agradeciendo la invitación del básquet Milrayitas.

El entrenador, antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia del Coronavirus, realizó clínicas por distintos clubes de la región, como Defensores de Banfield, Gimnasia y Esgrima de Lomas de Zamora y Tristán Suárez, entre otros tantos.

"Padres, chicos, entrenadores y todos los que se quieran sumar serán bienvenidos. El objetivo es pasar un buen rato, volcar toda mi experiencia a través de los años y que les pueda ser útil para el futuro. De eso se trata el contacto", comentó Vecchio.

Además, dijo: "Me comentaron de los trabajos que están realizando en la cancha de la Sede Social y la verdad es que es muy positivo. Son chicos con emprendimientos y con ganas van a salir adelante. Por eso me interesó sus inquietudes y acepté de inmediato".

En un esfuerzo en conjunto de la Comisión Directiva y las Subcomisiones de Básquet y Vóley Los Andes inició una cruzada con el sueño de tener en la Sede Social el piso deportivo de parquet para participar en alta competencia. Socios, hinchas y allegados han colaborado con la compra de un bono para ayudar recibiendo una remera conmemorativa.

Vecchio, además, comentó que por el momento suspendió los vivos que realizaba los días sábado por la tarde a través de su IG Live @coachvecchiocamps debido a compromisos que contrajo en el último tiempo y que se encuentra pronto a una nueva experiencia en Miami.