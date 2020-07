La joven promesa de Burzaco narró sus días en cuarentena, el trabajo físico que lleva a cabo y el deseo de volver a pisar un campo de juego para disfrutar lo que queda del año.

Como todo deportista, Banjamín Veas no ve el momento de volver a los campos de golf. El joven deportista de Almirante Brown es un apasionado del deportes del palo y la pelotita y a lo largo de cu corta carrera ha conseguido un números extraordinario de títulos.

Hoy, como a todos, la pandemia del Covid-19 lo tomó por sorpresa, pero no deja de pensar e imaginar su regreso a las canchas, ahí donde muestra todo su talento y destreza.

"Fui dos veces subcampeón Argentino, otras dos subcampeón Metropolitano, y en total obtuve 81 triunfos incluyendo torneos de la Federación Metropolitana y de clubes", comentó sobre su impresionante palmarés a pesar de su corta edad.

Además, agregó: "Mis mayores logros deportivos fueron clasificar a un torneo en Chile a través de la Federación Metropolitana y quedar ubicado dentro de la tabla de jugadores en el top 25 en mi primer Torneo Nacional de Menores de 15 teniendo 13 años".

"la proyección que tengo a futuro es mejorar en mi técnica y fortalecerme mentalmente para poder lograr los mejores resultados".

Los jóvenes en cuarentena tuvieron que cambiar sus hábitos, crear otras tareas, darle tiempo a las horas del día y buscar una salida. En el caso de Benjamín, el mismo explica como lleva todo este proceso. "Cuando comenzó la cuarentena y notificaron que se suspendían los torneos me sentí mal porque sabía que iba a hacer por mucho tiempo. Pero apliqué una de las cosas que propone el Estoicismo, que es no gastar energías en cosas que no pueden ser cambiadas, y me enfoqué en aquellas que tenía pendientes, como por ejemplo, leer libros que tienen que ver con el deporte, hacer actividad física. Además de las actividades escolares y otros cosas que tenía postergadas", detalló el oriundo de Burzaco.

Benja, en este tiempo, arrancó con un plan de entrenamientos físicos. "Comencé con un Youtuber colombiano llamado Fausto Murillo y cuando investigué a fondo la actividad física dividí mi plan de entrenamiento intercalando los grandes grupos musculares por días. Lunes piernas y glúteos, martes brazos y espalda y así sucesivamente", explicó.

Pero si bien está entretenido con sus cosas, extraña los torneos, sobre todo "las sensaciones del juego, esos típicos nervios, alegrías, etc. Espero volver pronto a los torneos y a disputar las fechas que restan del año, porque el golf al no ser un deporte de contacto, puede ser de los primeros que retornen a las canchas".

Al trazar metas sostuvo que su deseo es "participar en el PGA Tour y quedar Top 10 en el ranking y poder dejar una huella para motivar a otros golfistas o deportistas argentinos y decirles que se puede llegar muy lejos. Y la proyección que tengo a futuro es mejorar en mi técnica y fortalecerme mentalmente para poder lograr los mejores resultados".

Por último afirmó: "Quería mandar un mensaje a todas aquellas personas que tienen metas y sueños, que no se detengan por ninguna circunstancia, y que con esfuerzo, disciplina y creyendo en uno mismo puede llegar muy lejos y alcanzar cualquier cosa que se propongan. En el camino para alcanzar nuestras metas siempre van a haber obstáculos, pero hay que saber superarlos y ser persistente, y sobre todo nunca bajar los brazos y rendirse".