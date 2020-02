El joven deportista de Almirante Brown continúa su carrera ascendente. Fue el séptimo mejor argentino en el Torneo Nacional Junior convocado por Asociación Argentina de Golf, en el cual ingresó al historial de ganadores.

El joven golfista de Almirante Brown, Benjamín Veas, no deja de sorprender a propios y extraños. Cada paso que da es una muestra de superación y su nivel va creciendo en cada presentación donde pueda demostrar toda la destreza que consigue a través de sus constantes entrenamientos y óptimos resultados frente a los mejores exponentes del deporte, y no solo de su categoría. Y en su última presentación, no dejó pasar una nueva oportunidad.

La 15ª edición del Torneo Nacional Junior (TNJ), convocado por la Asociación Argentina de Golf (AAG), reunió a más de 350 chicos y chicas de todo el país, más jugadores de Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil. Y resultó el evento más convocante y con mayor asistencia de golfistas y público en general.

Con un gran despliegue de juego de los deportistas vecinos, especialmente los de Chile y Paraguay que asistieron en esta ocasión con jugadores experimentados a nivel internacional, cada golpe, cada tanto, hacía oscilar las posiciones en el tablero. Las condiciones climáticas del primer día aportaron un calor sofocante y al siguiente la lluvia y el viento fueron protagonistas. Sin embargo, esto no fue motivo para suspender las actividades y los jugadores debieron adaptarse a circunstancias completamente atípicas.

La buena noticia es que los argentinos volvieron a recuperar las primeras posiciones y ubicarse a la vanguardia del golf, situación que anteriormente en las premiaciones eran los equipos extranjeros los ganadores de estos lugares.

Benjamín cerró de una manera muy notable. En este evento quedó como el séptimo argentino mejor clasificado, reforzando la posición de nuestros representantes. En el boletín informativo de la AAG ingresó al historial de ganadores del Torneo Nacional Junior. A lo largo de todo el año obtuvo 17 triunfos y lleva acumulados desde sus inicios 81 trofeos.

El orgullo que representa para Almirante Brown, no es por cantidad de torneos ganados, sino por el aporte que realizan a la cultura deportiva, porque este joven, así como otros tantos, cualquiera sea el deporte elegido, contribuyen a elevar la vara y mostrar lo mejor de cada disciplina.