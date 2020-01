La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó las conquistas en materia de género y la importancia de la juventud para generar cambios de pensamiento.

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó las conquistas en materia de género y anticipó que desde el Gobierno avanzarán en políticas públicas para terminar con las "inmensas desigualdades" que hay en el deporte.

"Vamos a llegar a un momento que entre la ESI (Educación Sexual Integral) y la Ley Micaela vamos a entender que como sociedad no podemos sostener las desigualdades", sostuvo la funcionaria al remarcar que "la gente gente empieza a tener un registro de que hay cosas que no se pueden decir o no se pueden hacer".

En diálogo con CNN Radio, la ministra habló de la importancia que tiene la juventud en la actualidad. "Hay algo que vemos en las pibas, los pibes y les pibes, que no son como los de nuestra generación que debimos deconstruirnos de cómo nos habían construido, sino que ellos ya vienen formateados de otra manera".

Al indicar que las mujeres ganan menos que los hombres por la misma tarea en todo el mundo, Gómez Alcorta advirtió que "en la Argentina se supera la media mundial, ya que cobramos el 26% menos".

La abogada se reunirá la próxima semana con su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para planificar acciones conjuntas. "En el deporte los estereotipos femeninos y masculinos se agravan, y las desigualdades son inmensas", remarcó.