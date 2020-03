El volante iniciado en Lanús, pero que juega en Atlanta, utilizó su cuenta de Instagram para dejar su posteo acerca del comentario del periodista Alejandro Fantino sobre las necesidades que pasan los jugadores del ascenso con la postergación del fútbol.

Un divertido cruce en las redes sociales tuvo como protagonista a Jorge Valdez Chamorro. El volante de Atlanta, club al donde llegó proveniente de Lanús, le respondió al periodista Alejandro Fantino, que realizó una editorial en su programa y abordó el tema de las necesidades que pasan los jugadores del ascenso por la suspensión momentánea del fútbol como consecuencia de la pandemia del Coronvirus que tiene en alerta al país y el mundo.

"Pongo el foco en el fútbol. No están las cosas hoy como para ver cuándo volvemos a patear un cuero con aire. No se va a morir de hambre Tevez. No se va a morir de hambre el Muñeco Gallardo. A lo mejor, el 4 de Unión no tendrá para comer. El 8 de Atlanta tampoco", disparó, enojado el periodista con los que priorizan que vuelva a rodar la pelota.

Pero la cosa no quedó ahí. Porque el 8 en cuestión respondió una de sus historias desde su cuenta de Instagram: "Tranquilo Fantino, que por ahora estoy bien". Lo acompañó con cuatro emojis y un ja ja, para ponerle un tinte de humor a esta dura situación.

Valdez Chamorro, oriundo de Guernica, debutó en la Primera de Lanús en 2013, año en que formó el plantel que fue campeón de la Copa Sudamericana. Tiempo después, sin lugar en en el equipo fue cedido a otros clubes: Gimnasia y Esgrima La Plata, Nueva Chicago y Atlanta. Con el Bohemio, marcha primero en la Zona A de la Primera Nacional.