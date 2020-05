El jugador del Taladro pasó por el IG de la Superliga y el club, donde habló de sus inicios en el fútbol, el paso por las selecciones juveniles y los sueños a cumplir en el futuro.

El extremo de Banfield Agustín Urzi aprovechó su tiempo libre en tiempos de cuarentena y a través de la cuenta de Instagram de la Superliga Argentina de Fútbol y la del Club Atlético Banfield charló con los hinchas.

Con con Aislamiento Social y Preventivo, la Superliga Argentina de Fútbol está junto a los hinchas, de la mano de los protagonistas: el objetivo es poder escuchar la voz de los jugadores de tu equipo, contando cómo pasan los días a la espera del regreso de la actividad. En este caso, el elegido fue el talentoso jugador nacido en Lomas de Zamora, una de las mayores promesas del fútbol argentino y de los seleccionados nacionales.

Urzi pasó por varios temas y entre tantos, abordó su etapa de Juveniles en el Taladro, donde se viven cosas buenas y malas también. "Cuando jugaba en Reserva estuve ocho meses parado, fueron duros. Me pasó de todo por la cabeza: no podía caminar, me tenía que quedar quieto por una lesión en un brazo. Mi viejo me hizo un gimnasio para mí", recordó Urzi, que este lunes pasado festejó sus 20 años.

En los últimos tiempos, Banfield se posicionó como uno de los clubes que ha invertido mucho en su semillero. Agustín y otros tantos jugadores ya han debutado en Primera e inclusive formado planteles de selecciones junto a Bravo, Carranza y Cambeses.

Formó parte del Sub-19 en el Sudamericano de Bolivia 2018, participó del Mundial Sub-20 en Polonia 2019, de los Juegos Panamericanos 2019 en Perú (medalla de oro) y del Preolímpico Colombia 2020 (campeón) que clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

"Después de ganar el último Preolímpico fue increíble: volví a casa y todos me pedían fotos, fue una alegría tremenda", describió. También refirió a sus aprendizajes y afirmó que "(Hernán, ex DT del Taladro) Crespo nos enseñó mucho a todos los jugadores". Y sus sueños: "Esperemos que en el futuro esté todo bien. No quiero ni pensar en irme a Europa, lo importante es que esto termine pronto y podamos volver a hacer una vida normal. Después se verá si me toca irme afuera o no, por ahora sólo pienso en dar lo mejor para Banfield".

En la charla, hasta hubo tiempo para que Urzi respondiera preguntas de los hinchas presentes, contando detalles de la vida de un futbolista profesional, del aspecto personal y del fútbol en general. Como cierre, dos sueños: "Me gustaría poder darle un título a Banfield y llegar a jugar en la Selección Mayor".