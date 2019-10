Un grupo de vecinos visitó edificios y espacios icónicos de la localidad. También se replican en Lomas Centro, Banfield, Temperley y Llavallol.

Lomas de Zamora es una localidad de más de 150 años, repleta de historias y de recuerdos. Traer ello a la actualidad y que los vecinos lo conozcan es lo que busca el Programa Circuitos Turísticos de Lomas de Zamora, que durante este fin de semana visitó Turdera.

Junto a un grupo de vecinos comandados por el guía Aníbal Manzi y a bordo de un colectivo de mediados del siglo pasado de la Línea 278, se llevó a cabo un extenso recorrido por distintas postas que retratan parte de la vida de la ciudad.

La Plaza General San Martín, el Convento San Pablo, el Hospital Español, la Estación de Turdera, la Escuela N°22, el Parque Finky y el Instituto Santa Inés fueron algunos de los lugares que conocieron los vecinos acompañados por el relato que se adentraba en los pormenores del nacimiento y desarrollo de cada edificio y sus personajes.

Durante unas cuatro horas realizaron un tour por más de 20 espacios icónicos de la ciudad junto a niños y adultos que, a partir de ahora, cada vez que pasen por allí podrán exponer sus saberes. “La historia de Turdera está muy bien contada, y en lo personal, me encantó el viaje, me enteré de muchas cosas que sabía y de otras que desconocía. Es una propuesta muy interesante, pintoresca por el hecho de andar en un 278 como cuando era chico. Me trajo lindos recuerdos”, expresó Francisco Spagnuolo, vecino de la localidad que participó de la recorrida.

Esta vez fue el turno de Turdera, pero las visitas se irán modificando con el correr de las semanas. En septiembre ya se había desarrollado una en Llavallol, el 10 de noviembre se hará en Banfield y el 14 de diciembre en distintos puntos de Lomas y Temperley. La propuesta se lleva a cabo conjuntamente entre áreas del Municipio, la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura (Asaayc) y el Instituto Histórico Municipal de Lomas. En esta ocasión se le dio una particular participación a Jorge Origone, referente del instituto y autor de “Paseo Turdera”, un libro que repasa la historia de esta parte de la ciudad.

Antonio Novielli, representante de la asociación, se refirió a la iniciativa en Turdera y valoró: “La gente la pasa bien, le llama la atención las cosas que quizá desconocía de los lugares que se recorren. Hay muchos detalles e historias que es lindo que se conozcan y nos pone muy contentos que la iniciativa siga llegando a distintas ciudades de nuestro distrito”.

