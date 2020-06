Se trata de Emanuel Morales, quien había firmado como refuerzo en 2017. Nunca llegó a jugar y un tiempo después le detectaron esclerosis lateral amiotrófica. Ahora contó su difícil situación.

Emanuel Morales había llegado a Los Andes a mediados de 2017 como refuerzo del equipo de Sergio Rondina. Sin jugar ni un partido oficial, dejó el club por una serie de molestias físicas que no le permitían entrenar. Ese fue el inicio de una historia que ahora se hizo pública.

El ex defensor de 33 años reveló que padece de esclerosis lateral amiotrófica, una extraña enfermedad degenerativa que no tiene cura y tiene un pronóstico de vida de “entre tres y cinco años”. En una entrevista con Fox Sports, el jugador dio a conocer el delicado tema.

“Hace dos años, en marzo de 2018 recibí la noticia de esta enfermedad terminal. Es neurodegenerativa, se van muriendo neuronas que afectan a los músculos y eso va afectando distintos miembros del cuerpo. Con los años vas dependiendo de la ayuda de otras personas”, contó. “Creo que soy el único caso de un futbolista argentino con esta enfermedad. Es muy difícil lo que me pasa, algunos días mi mujer me tiene que ayudar a lavarme los dientes, a secarme después de bañarme y a cambiarme. Es una lucha constante con la mente porque si te quedas la enfermedad avanza”, detalló en un duro testimonio.

Morales nació en General Pico, La Pampa, y de chico se instaló en la pensión de la CAI de Comodoro Rivadavia. En el Sur, jugó cinco años hasta que pasó a Chacarita, luego fue a Quilmes y de ahí pegó el salto a Huracán.

En el medio tuvo un breve paso por Los Andes, a préstamo, pero debió regresar al Globo ya que a mediados de 2017 tuvo los primeros síntomas de la enfermedad que, finalmente, le diagnosticaron en marzo de 2018. “En Los Andes me di cuenta que algo me pasaba. Corría con dificultad, me faltaba fuerza en las piernas y me sentía muy torpe. No estaba en condiciones de jugar y me volví a Huracán. En diciembre me fui de vacaciones con mi familia y ahí noté que algo no andaba bien. Me caía solo, eran cosas inusuales para un ser humano saludable. Cuando le conté al médico, me hice estudios y un neurólogo me confirmó el diagnóstico”, indicó y resaltó que recibe una ayuda económica de Agremiados.