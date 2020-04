Emilio Mendoza está atravesando una situación compleja en un país donde la situación es crítica. "El Estado está ausente. Los números oficiales así lo demuestran", dicen y aclara que -encima- los locales no confían en las cifras, porque creen que hay muchas más víctimas.

El viaje de Emilio Mendoza por América Latina se convirtió en una verdadera odisea. El docente de Lomas ya lleva un mes varado en Honduras, donde la situación sanitaria y social por el Coronavirus es crítica.

"Acá el agua no es potable y en algunas zonas tarda hasta 15 días en llegar. Es un problema sistemático que se venía anunciando desde enero, pero ahora se agravó porque es doblemente necesaria para el lavado de manos como medida fundamental de prevención", contó Emilio a este diario.

En el país centroamericano hay 426 personas infectadas, 35 fallecidos y sólo 9 recuperados. La tasa de mortalidad es de las más altas del continente y el sistema de salud no está preparado para afrontar la pandemia. A esto se suman distintas denuncias sobre que el Gobierno oculta el número real de muertes.

"Aunque no es un país turístico, el virus se esparció rápido porque no hay controles y el grupo de riesgo está entre los 40 y 50 años. El toque de queda lleva 30 días pero la gente ya no lo puede respetar y tiene que salir a trabajar porque la economía es informal y no hay ningún tipo de asistencia del Gobierno", detalló el docente que sigue de cerca las noticias tanto de la zona como de toda la región.

La Cancillería Argentina creó un programa de asistencia destinado a las personas que aún no pueden volver al territorio nacional. "Pude conseguir el auxilio económico que anunció Alberto Fernández. Me pusieron un hostel en el que tengo habitación privada así que no estoy tan expuesto y me dieron plata que me sirve para comprar comida y botellones de agua para tomar, lavarme las manos y bañarme. A diferencia de Honduras, el Estado argentino está presente", destacó Emilio.

Hace cuatro meses que salió de nuestro país con su moto para recorrer varios países de América Latina. De un momento a otro, las fronteras se cerraron por el avance del Coronavirus y la coyuntura se puso cada vez más difícil.

"Me financiaba con trabajos que iba haciendo durante el viaje y ahora todo está parado. Tampoco hay aviones que nos lleven a Argentina y no creo que se abran las fronteras hasta que se levanten las cuarentenas", advirtió.

En Honduras hay unos 50 argentinos varados que están en comunicación constante y a la espera de novedades. En su página de Facebook, Emilio va actualizando la información y contando historias sobre cómo se vive la cuarentena en otra tierra.