Este sábado arrancaron las ceremonias por el nacimiento de la Madre María del Tránsito Cabanillas, fundadora de la Congregación de Hermanas que llevan adelante la institución.

El Colegio Lourdes comenzó con las celebraciones de cara al Bicentenario del nacimiento de la Madre María del Tránsito Cabanillas, fundadora de la Congregación de Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas.

María del Tránsito Cabanillas nació el 15 de agosto de 1821 en Córdoba y dedicó gran parte de su vida a la educación de niñas provenientes de familias con pocos recursos. Este sábado, la Congregación que está a cargo del establecimiento de Banfield arrancó con las ceremonias virtuales que se extenderán durante varias semanas.

"Tendremos actividades todo el año que servirán como preparación para el Bicentario que también celebraremos en 2021. María del Tránsito trabajó mucho por la educación de las mujeres y fue la primera beata argentina proclamada por Juan Pablo II en 2002", señaló Estela, una de las cinco hermanas que forman parte de la Congregación.

Del 16 al 24 de agosto, a las 17 horas, realizarán la celebración eucarística y novena. Y el martes 25, a las 10, habrá otro encuentro virtual en el marco del fallecimiento de la Madre María. Todos serán transmitidos desde el Facebook de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas.

Nuestra Señora De Lourdes, ubicado en la calle Viamonte 1624, tiene 111 años de historia y es uno de los primeros colegios de Banfield. "Como no podemos hacer actos presenciales por la pandemia, queremos difundir las propuestas virtuales e invitar a ex alumnos que pasaron por la institución a lo largo de las décadas. Es todo un año de celebraciones en camino al Bicentenario del nacimiento de una persona que trabajó mucho por la educación de las mujeres y luchó para sacarlas de la sumisión de la época", destacó Cynthia Müller, vicedirectora del secundario y ex alumna.

Debido al aislamiento, el Instituto está funcionando en forma virtual para garantizar la continuidad pedagógica de sus estudiantes. "Se está trabajando mucho con el aprendizaje desde los tres niveles (inicial, primaria y secundaria) y también acompañando a las familias necesitadas", contó Müller.