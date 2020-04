Hace 15 días les enviaron una carta documento a los gerentes de Katering SA, pero según dicen hasta ahora no recibieron una respuesta.

Otro conflicto en una sala de juegos de la zona Sur explotó en las últimas horas. Los trabajadores del restó bar del Bingo de Adrogué denunciaron que los gerentes les adeudan el sueldo de marzo completo y todavía no saben si van a cobrar el de abril.

En total son 30 los empleados afectados por la situación que están preocupados porque no saben cómo van a afrontar sus gastos y sus cuentas si el problema no se soluciona. Hace 15 días le enviaron un telegrama a Katering SA, pero aún no obtuvieron respuesta.

Jéssica, una de las representantes gremiales de los trabajadores, comentó que notificaron al Ministerio de Trabajo de la situación "por correo electrónico" y también a los socios de la concesionaria, a quienes identificaron como Daniel Prieto y Diego Enrique Díaz.

Pietto, que fue presidente de la Cámara de Cafés y Bares de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como vicepresidente segundo de esa institución, accedió a la concesión del Bingo de Adrogué junto a Díaz en 2011, informó el portal Brown Online.com.

Ésta no es la única sala de la región donde se registran problemas. Los empleados de Buenos Aires Slots de Avellaneda y el Bingo de Varela denunciaron que el Grupo AGG les comunicó que les pagaría solo el 50% de los salarios del abril, bajo el argumento de una caída en la rentabilidad, a raíz de la paralización de la actividad en medio de la cuarentena.

Según aseguró Emanuel Macedo, uno de los trabajadores, en diálogo con Radio La Plata (FM 90.9), la empresa “acusa que al cerrar la sala y no tener ingresos, no pueden bancar los sueldos, además de que al no ser un sector esencial y no poder reincorporarnos tempranamente por el Coronavirus, no tienen forma de recaudar ni de pagar los salarios".

Sin embargo, para los empleados "esto es una excusa". El Grupo AGG "tiene espalda suficiente para aguantar" la crisis, sostienen. "No son una pyme que la está pasando mal. Estas salas generan ganancias exorbitantes y nos parece inadmisible que lo primero que hagan es meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores", resaltan.