La gerencia de Recursos Humanos del Grupo AGG les comunicó la decisión vía mail. Los empleados denuncian que se trata de una "excusa", ya que sostienen que ambas salas "tienen espalda para aguantar" la crisis.

El viernes pasado cuando los trabajadores de Buenos Aires Slots de Avellaneda y del Bingo Florencio Varela abrieron su casilla de mail se encontraron con una sorpresa. La gerencia de recursos humanos del Grupo AGG les comunicaba que la Cámara Argentina de Casinos (Cascba) negociaba con los gremios un 50% de recorte en los sueldos de este mes.

Pero esa información era mentira. Fue refutada por los dirigentes del sindicato, y los 300 empleados de ambas salas salieron a denunciar públicamente la decisión unilateral de la empresa de pagarles solo el 50% de los salarios del abril, bajo el argumento de una caída en la rentabilidad, a raíz de la paralización de la actividad producto de la cuarentena.

Según aseguró Emanuel Macedo, uno de los trabajadores, en diálogo con Radio La Plata (FM 90.9), la empresa “acusa que al cerrar la sala y no tener ingresos no pueden bancar los sueldos. además de que al no ser un sector esencial y no poder reincorporarnos tempranamente por el Coronavirus, no tienen forma de recaudar ni de pagar los salarios".

Sin embargo, para los empleados "esto es una excusa". El Grupo AGG "tiene espalda suficiente para aguantar" la crisis, sostienen. "No son una pyme que la esta pasando mal. Estas salas generan ganancias exorbitantes y nos parece inadmisible que lo primero que hagan es meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores", resaltan.

"Recién ahora se está por cumplir un mes del cierre y me parece que no es un tiempo prudencial para ya generarle una pérdida. Ellos nos dicen que toman esta medida para, a futuro, no despedir a sus trabajadores”, señaló Macedo.

En ese contexto, los trabajadores y los delegados de ambos bingos repudiaron la decisión patronal y convocaron a la empresa a "tomar conciencia y retrotraer la medida". Sino advierten que realizarán presentaciones en la Justicia y el Ministerio de Trabajo.