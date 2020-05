El vicepresidente, Osvaldo Fernández, contó que “el plantel va a quedar con marzo pago” y que esperan jugar “un octogonal” para definir los ascensos al Nacional. Además, afirmó que “ésta comisión es hacedora”.

En días delicados para los encargados de gestionar los clubes, desde Talleres buscan bajar un mensaje de calma y continuidad del trabajo. Osvaldo Fernández, vicepresidente del Albirrojo, hizo un análisis sobre la situación del plantel y las obras que encaminó el club en el último tiempo.

Sobre los futbolistas, el principal problema en todas las categorías es el cobro de los sueldos, aunque también preocupa la definición de los campeonatos. “La situación del plantel hoy es óptima, estamos esperando cobrar en estos días la parte de AFA, cobrar la parte de Copa Argentina, y hacer algún esfuerzo más y dejar al plantel en marzo, que ya cobró una pequeña parte de marzo, pero va a quedar con marzo pago. Con respecto a los otros equipos estamos muy bien, estamos muy bien de cara al octogonal que sí se va a jugar, es clarísimo que se va a jugar, en algún momento. Vamos a tener un buen plantel, agradecido, y con el que supimos estar cerca de ellos en momentos difíciles”, indicó el dirigente.

En relación al cuerpo técnico, contó que “están bien, muy contentos, con muchas ganas de que esto vuelva y empezar a trabajar nuevamente, para ver hasta dónde puede llegar Talleres en este Reducido, ojalá que hasta lo más alto.

También dio detalles sobre las obras que se terminaron (como el nuevo gimnasio, los baños y los vestuarios) y los sueños para lo que vendrá. “Talleres inauguró recientemente y con mucho éxito unos vestuarios para siempre. Me gusta decirlo y me gusta que el consejo de arquitectos al cual me sometí para llevarlos a cabo, lo diga”, indicó. Y, sobre el gimnasio, agregó: “El gimnasio es de gran calidad, muy lindo y muy bien recibido por la gente de Talleres. Va a dar mucho que hablar, porque va a haber muchísima actividad en él, y eso nos pone muy contentos”.

Luego, planteó: “Hoy el sueño mío -más allá que Talleres juegue el Nacional, el lugar que merece mínimamente-, es que el club tenga el microestadio de 20x40. Eso sería un gran sueño, eso nos categorizaría y tendríamos más disciplinas”.