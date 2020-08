Junto a su marido, Mariana Falcón creó Shop Saludable, un emprendimiento de productos sanos que nació tras quedarse sin trabajo cuando comenzó la cuarentena en marzo. "Estoy feliz porque me gusta lo que hago y apunto a que sea mi fuente de ingresos por mucho tiempo", señaló.

Como muchas personas que se han quedado sin trabajo, producto de la pandemia, Mariana Falcón junto a su marido Matías De La Torre del Partido de Ezeiza supieron reinventarse. Ella asegura que desde chica le "inculcaron la cultura del trabajo" para salir de situaciones adversas y siempre apostó a salir adelante.

Así fue que creó Shop Saludable, un emprendimiento dedicado a vender a través del servicio puerta a puerta productos saludables que van desde frutas y verduras hasta envasados comestibles de todo tipo y marcas.

"En marzo me quedé sin trabajo, la pase mal, pero enseguida decidí crear mi propia fuente de trabajo para salir adelante. Tengo una nena muy chiquita, alquilamos y aunque fue difícil con mi marido supimos salir adelante porque nos enseñaron a ambos desde muy chicos a trabajar", destacó Mariana que aprendió a usar las redes y se encarga todo el tiempo de buscar la manera de llegar a más personas que quieran consumir productos saludables.

Aunque su marido mantuvo su trabajo, fue tan difícil afrontar el primer período de pandemia con una sola entrada de dinero que hasta tuvo que dejar de pagar el jardín de su hija: "Fue una decisión difícil que quede descolarizada, pero no tuvimos alternativas. Por eso considero que se pueden crear buenos proyectos en cualquier situación adversa y eso es lo que sucedió", explicó.

La búsqueda de buenos proveedores para llevar productos de buena calidad y a un costo accesible es a lo que apunta el proyecto de Mariana.

"Es un emprendimiento familiar muy serio y con todo lo necesario para seguir creciendo día a día. Por suerte tenemos clientes en toda la zona de Ezeiza y aledaños. Además nos han llamado de otras localidades como de Banfiled y eso nos motiva a seguir adelante", detalló.

BRINDAR ALGO MÁS QUE LA VENTA DE PRODUCTOS. Como Mariana es una gran generadora de ideas adelantó a La Unión que en pocos días va a estar realizando publicaciones de videos en sus redes junto a una licenciada en Nutrición y una profesora de Educación Física.

"Me parece importante además de vender, aportar algo más a las personas que te siguen. Por eso convoqué a dos profesionales para que brinden consejos para una alimentación saludable y para que el entrenamiento físico no e suspenda en este período de aislamiento social", comentó sobre los videos que estarán saliendo está semana.

"No me gusta copiar y pegar tips de Google, prefiero acudir a los profesionales, a los que saben de determinados temas y mi emprendimiento apunta a sentirse saludable, no a buscar la figura o un peso bajo y sin nutrición", apuntó Mariana convencida que este tipo de posteos también es una forma de ayudarse mutuamente.

Para conocer más de la emprendedora entrar en Facebook/Shopsaludable Ezeiza, Instagram: @shop.saludable_ o al número de WhatsApp 1540760642.