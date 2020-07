En una grata sorpresa, salió a la luz una inédita película promocional de la discográfica RCA de finales de los '60 con distintos números musicales.

Una inédita película promocional de la discográfica RCA de finales de los ‘60 que salió a la luz y fue difundida en las redes sociales del ciclo "Filmoteca", donde se puede ver a Luis Alberto Spinetta, Litto Nebbia, Palito Ortega y Donald, entre otros.

Durante los 30 minutos del film, se suceden los números musicales desde distintos escenarios, en algunos casos con la estética típica utilizada por bandas pop, inspiradas en Los Beatles, de realizar breves gags mudos, en un mediometraje realizado para una convención que se llevó a cabo en Brasil.

Fue confirmado a través de comentarios en redes sociales Rodolfo García, baterista de Almendra, luego de que el propio conductor del ciclo, Fernando Martín Peña, reconociera desconocer el origen de ese film.

Bajo el título de "All together now", el film inicia con Palito Ortega cantando "Viva la vida" en parques y calles de tierra; muestra a Donald con su interpretación de "Tiritando" desde Mar del Plata; y a una María Vaner misteriosa caminando por una nocturna Calle Corrientes.

En el plano de lo que se conocía en ese entonces como música beat, se suceden La Joven Guardia desde el Ital Park, con "El extraño del pelo largo"; Litto Nebbia con "Yo te daré una mano hermano" y Almendra con "Final", que también aporta una inédita música incidental.

Allí puede adivinarse la desconocida melodía hasta entonces de "La miel en tu ventana", una canción que recién sería grabada por Luis Alberto Spinetta en su Unplugged para la MTV de 1997.