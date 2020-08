El hermano del “Pupi” y actual entrenador de las Divisiones Inferiores del Novara de Italia compartió una charla virtual con futbolistas de la cantera de Talleres de Escalada.

En el marco de la pandemia, Talleres de Escalada fue uno de los clubes que más aprovechó las nuevas plataformas de conexión para que sus Divisiones Inferiores interactuen con futbolistas consagrados o de paso por el club.

En esta oportunidad, los juveniles tuvieron la chance de dialogar con Sergio Zanetti, hermano de Javier, y actual entrenador de las Divisiones Inferiores del Novara de Italia. En su carrera como jugador fue reconocido por lograr dos ascensos con el Albirrojo (en el 87 y 88) y vestir las camisetas de Deportivo Español, Racing, y equipos de Suiza e Italia.

En una charla que se extendió por cerca de dos horas a través de Zoom, el ex futbolista hizo un repaso por su trayectoria y contó: “Llegué a Talleres de la mano de Héctor Pereyra, que me vio jugando al baby futbol en mi barrio. Debuté cuando ya habíamos descendido, en un partido frente a Quilmes como visitante en 1985. Yo no quería dejar el puesto por todo lo que me había costado llegar, voy a estar eternamente agradecido a Héctor. Después en la C, jugamos la final por el ascenso. Cuando se habla de lo grupal en el futbol, creo que la final de Rosario frente a Central Córdoba fue el peor partido que jugué...llegar a la final y ver lo que conseguimos, demuestra que detrás de lo individual hay un grupo”.

Tras destacarse en esos equipos Albirrojos y obtener dos ascensos -en junio de 1987 a Primera B, y en Abril de 1988 al vencer a Almagro en cancha de Huracán- Sergio fue adquirido por Deportivo Español, que actuaba en Primera División. Sobre ellos, recordó: “Cada partido en Primera era una oportunidad para mostrarte, hacer las cosas bien es una vidriera, la única manera de mostrarte era en cada partido, por eso hicimos campeonatos muy importantes, cada jugador tuvo la posibilidad de seguir su carrera en otros clubes más importantes. Encontré muy buena gente en Español, estuve 7 años. Luego pasé a Racing”.

Tras una buena carrera en la Academia, al lateral le surgía la posibilidad de pasar a Italia y posteriormente a Suiza donde unos años después decidía dejar la carrera, no sin antes formarse para seguir vinculado al fútbol. “Los italianos trabajan muy bien tácticamente, pero en el mundo estamos muy bien vistos los jugadores argentinos, por la manera de encarar los partidos”, expresó.

Y tras responder algunas preguntas, les aconsejó a los futbolistas “trabajar y dar lo mejor de si, para sentir que dejaron todo para alcanzar su sueño de ser jugadores”.