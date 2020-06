Tamara Giammarini es una vecina de Temperley que propone a través de su proyecto Make a Wish Tienda Creativa que cada niño pueda elegir con qué jugar y hace diseños personalizados sin un estándar en particular. Hasta Dalma Maradona elogió su iniciativa y están difundiendo un sorteo juntas.

Hace dos años que Tamara Giammarini decidió crear su propio emprendimiento Make a Wish Tienda Creativa a partir de la búsqueda de una cocinita de juguete que le había pedido su hijo Benja. "Comencé a notar que había mucha oferta, pero también estaba todo bastante estructurado respecto a los diseños y me parece que hay un gran cambio de paradigma en la elección de los juegos para nenas y nenes. Así que apunté a crear algo original y para todos", aseguró.

Así fue que la vecina de Temperley decidió estudiar el mercado del juguete para ofrecer eso que no abunda. "En mi propia búsqueda me encontré con juguetes inmaculados, hermosos, pero inaccesibles por los altos costos. Yo apunto a que esto no sea exclusivo y que las familias de todos los estratos sociales puedan adquirir mis creaciones. Es mi objetivo", planteó.

Cocinitas y bajo mesada, heladeras, electrodomésticos, material didácticos todo hecho con madera y comiditas de tela, además de "juguetes para des-conectar, como los de antes, pero para chicos de hoy", es como se presenta el emprendimiento de Tamara, que brinda la opción de que cada comprador pueda elegir el diseño que más le gusta.

"La idea es que cada uno pueda elegir lo que más le gusta. Hay un cambio de paradigma enorme, por eso apunto a que cada uno elija el camino para sus chicos, que cada familia pueda optar. Hay mamás que prefieren el rosa o el azul y otras que son más amplias y se piden otros colores, pero lo bueno es que cada uno tenga esa libertad de poder tener a su alcance un abanico más amplio de opciones", explicó la vecina de Temperley que hoy fusiona su trabajo de productora de seguros con su pasión por el diseño de juguetes.

Pero su trabajo también incorpora a otros emprendedores: "Encontré a una familia de carpinteros que también son de Temperley que me hacen llegar el material en crudo y yo lo que hago es todo el estampado y los colores. Siempre convoco a emprendedores de la zona".

EL GESTO DE DALMA MARADONA. Hace poco, Tamara se contactó con la actriz quien enseguida se interesó por su trabajo y hoy están compartiendo un sorteo de una cocinita que difunde Dalma en su Instagram.

"Dalma brinda una gran difusión a todos los emprendedores y por eso se me ocurrió escribirle y enseguida me respondió. Ella es sumamente amable y en una de las charlas surgió lo de este sorteo que se realizará el 28 de junio", dijo Tamara.

Para enterarte de más detalles sobre los productos de la emprendedora local que en este contexto de cuarentena hace envíos a todo el país y cuenta con varias formas de pago, entre ellas Mercado Pago, entrar en: @makeawish.tiendacreativa o en Facebook/Make a wish.