En Mar del Plata, De la Cruz y Borré marcaron en el 2-1 del Millonario sobre Aldosivi, que descontó por Gino. Los de Gallardo alcanzaron al Bicho, que juega este lunes en Varela.

River está de liga. Mejor dicho, de Superliga. El Millonario venció por 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata y se instaló providencialmente en la punta junto a Argentinos Juniors, que este lunes visitará a Defensa y Justicia en busca de cortarse solo arriba de las posiciones.

Haciendo gala de su buen momento en todos los frentes que disputa, los dirigidos por Marcelo Gallardo lograron una trabajosa victoria ante un rival que pelea el descenso.

Dentro de un partido extremadamente parejo, Aldosivi comenzó a sacar una pequeña ventaja, pero el que abrió el marcador fue River. De un saque de arco, la defensa local no pudo despejar, Borré abrió para Suárez, centro al medio y toque de De la Cruz al arco vacío. Así de simple, tres movimientos fueron suficientes para adelantarse en el marcador.

Y cuando Aldosivi buscaba acomodarse en el complemento recibió otra estocada. De Palacios a De la Cruz, pase milimétrico a Borré y sutil definición del colombiano pinchando la pelota por sobre el cuerpo de Pocrnjic. El público de River festejaba a cuentas.

Sin embargo, el Tiburón no tardó en meterse en partido y Gino descontó arrojándose al piso sobre el segundo palo luego de una sucesión de toques en el área Millonaria.

En el apuro por ir por la igualdad Aldosivi dejó espacios. Dos veces Ignacio Fernández estuvo cerca del gol que hubiera definido las acciones. El no hacerlo le posibilitó al equipo de Guillermo Hoyos tener una mínima esperanza de no perder ante su gente. Pero el milagro no llegó. Y mientras River disfruta de la punta, el local quedó en descenso directo.

La Síntesis

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Leonel Galeano, Marcos Miers y Lucas Villalba; Leandro Maciel, Gastón Gil Romero y Federico Gino; Gonzalo Verón, Federico Andrada y Nahuel Solís. DT: Guillermo Hoyos.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios y Nicolás De la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Gol PT: 34m. Nicolás de la Cruz (R). Goles ST: 9m. Rafael Borré (R) y 16m. Federico Gino (A). Cambios ST: 10m. Juan Quintero por De la Cruz (R), 12m. Sebastián Rincón por Solís (A) y Facundo Bertoglio por Maciel (A), 24m. Lucas Pratto por Borré (R), 28m. Román Martínez por Verón (A) y 34m. Jorge Carrascal por Suárez (R). Amonestados: Miers y Martínez (A); Fernández y Palacios (R). Expulsados: No hubo. Árbitro: Fernando Rapallini. Estadio: José María Minella, Mar del Plata.