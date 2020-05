El oriundo de Santa Marta alcanzó el puesto 12 en el primer torneo online del circuito europeo de Poomsae. Por el Coronavirus, debió grabarse desde su casa y un jurado evaluó su trabajo.

En medio de la cuarentena, uno de los pocos deportes que encontró la manera de continuar la competencia es el taekwondo. Ricardo Silva, deportista de élite del Municipio, se clasificó para competir en el primer torneo online del circuito europeo y brilló en una actuación notable.

Entre más de 1.200 atletas de 75 países que se presentaron a esta prueba, el lomense clasificó a la instancia de semifinales junto a otros 32 competidores y obtuvo el puesto 12, a un paso del grupo selecto de ocho que disputó la final.

Como ocurre por estos días, los deportistas de artes marciales hacen uso de las cámaras para filmarse realizando una coreografía de lucha de manera continua en donde se puntúa la precisión, la técnica y la potencia, entre otras cuestiones. “El video lo grabé en el garaje de mi casa que, esta vez, fue escenario de una competencia mundial. Lo hice con mi teléfono y me ayudó mi hija que me filmó. Lo especial de esta competencia es que tuve a mi familia como hinchada, fueron parte de la tribuna. Los tenía ahí mirándome y a pesar de que tenía que hacer el video sentí los mismos nervios de la competencia porque me estaba observando ellos. Cuando viajo al exterior, ellos sólo llegan hasta el aeropuerto y después se enteran cómo me fue si algún compañero filmó mi actuación. Esta vez los tenía al lado, acompañándome y contentos porque me podían mirar”, contó Ricardo.

En un contexto particular como éste, para Silva el punto siempre es competir y en eso se enfoca a la hora de planificar el futuro inmediato. “Con esto de la pandemia, no tenés el mismo ánimo todos los días, el humor cambia y es todo distinto, pero esto me ayudó a ponerme una meta, a entrenar para algo. Sigo manteniendo contacto con mis entrenadoras, pero falta la corrección técnica, que alguien te mire, se maneja todo por Zoom, pero no es lo mismo. Estos torneos te ayudan a liberar la mente porque ya entrenás con un propósito, una meta”, explicó el deportista oriundo de Santa Marta.

Desde hace dos años, Ricardo Silva se forma en el Centro de Alto Rendimiento del Municipio donde cuenta con un preparador físico, un nutricionista y un psicólogo deportivo personal. Además, forma parte de la Selección Argentina de Taekwondo en la modalidad Poomsae, entrena la parte técnica en el Cenard y es doble medallista Panamericano (2016 y 2018).

A horas de finalizar este torneo europeo, ya se encuentra participando de un Open de Poomsae en Colombia. Con el mismo formato de videos grabados, este fin de semana conocerá los resultados para la categoría -50 élite.